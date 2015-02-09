Глава ВХСУ: на судей, рассматривающих резонансные дела, оказывают давление

Об этом рассказал в интервью изданию "Ракурс" глава ВХСУ Богдан Львов.

По его словам, шесть судей, рассматривающих дело о прибалтийском банке "Реверта", где речь идет о многомиллионном кредите, получили угрозы по телефону накануне судебного заседания.

"Звонили на личные мобильные телефоны судей, которые вроде бы не являются достоянием гласности. Угрожали безопасности их детей. Соответствующее заявление мы передали в Генеральную прокуратуру, остается лишь слабая надежда, что виновные все-таки будут найдены", - заявил Львов.

Львов сообщил, что звонили также трем из пяти судей относительно дела по банку "Надра". "Говорили примерно следующее: "вы хотите взыскать деньги, а государство их все равно разворует", и в результате таких разговоров одна из судей сейчас находится на больничной койке", - сказал председатель суда. По его словам, результатом стал срыв заседания по этому делу, назначенное на 4 февраля. Рассмотрение этого дела отложено на 18 февраля.

Более того, по его словам, судьи, не чувствуя поддержки ни государства, ни общества, не хотят принимать участия в этом процессе.

По словам Львова, многие из тех, кто привык решать вопрос вне зала судебных заседаний, хотят сохранить эту возможность и сегодня. "Люди не понимают, что это время уже почти в прошлом, и, несмотря на это, все-таки хотят его продлить. И вот когда они не добиваются гарантий того, что в зале заседаний получат нужное им решение, тогда начинают происходить странные вещи, которые мы сейчас и наблюдаем", - сказал он.