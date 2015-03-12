Царевич ожидает ответа Пайетта на ее обращение о политическом преследовании

Отстраненная от должности судья Печерского райсуда Киева Оксана Царевич ожидает ответа посла США в Украине Джеффри Пайетта на ее обращение о политическом преследовании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам.

“Выйдя с заседания Верховной Рады, я отметила, что я расцениваю это как политическую расправу, в том числе относительно решения в отношении Ефремова. Я обращалась к послу США и сейчас ожидаю ответ о возможной встрече по поводу того, что на меня осуществляется соответствующее давление и воздействие относительно необходимости постановления того или другого судебного решения”, - сказала Царевич.

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Справка УНИАН. 4 марта Верховная Рада дала согласие на задержание и арест трех судей Печерского райсуда Киева - Сергея Вовка, Виктора Кицюка и Оксаны Царевич.

Царевич и Кицюк подозреваются в том, что вынесли заведомо неправосудные постановления по делам об административном правонарушении в отношении активистов Автомайдана и по другим делам. По данным прокуратуры, они незаконно привлекли к административной ответственности несколько человек в январе прошлого года.

10 марта Высшая квалификационная комиссия судей Украины отстранила Вовка, Царевич и Кицюка от должностей судей сроком на два месяца в связи с привлечением к уголовной ответственности.

11 марта Винницкий городской суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры по делу Царевич и постановил, что она должна быть взята под личное обязательство на два месяца.

Ранее Царевич заявляла, что на нее оказывают давление и что об этом она сообщила в своем заявлении послу США Пайетту.