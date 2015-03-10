Россия отправит на Донбасс очередной "гумконвой" 19 марта

Девятнадцатый так называемый «гуманитарный конвой» России отправится на Донбасс на следующей неделе, 19 марта.

Об этом сегодня сообщил заместитель главы МЧС России Владимир Степанов, передает Радио Свобода.

По его словам, информация относительно доставки груза предоставлена МИД Украины.

В украинском ведомстве пока об этом не сообщают.

Россия уже направила в Украину восемнадцать «гуманитарных конвоев», последний зашел на территорию Украины 7 марта без согласования с украинской стороной. МЧС России тогда заявил, что «внеочередная колонна с гуманитарной помощью» предназначена для помощи семьям и родственникам шахтеров, погибших и пострадавших на шахте имени Засядько.

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Ни представители международного комитета «Красного креста», ни украинские пограничники не имеют возможности осмотреть грузы «гуманитарных конвоев» России.

Украина подчеркивает, что Россия введением таких «гуманитарных конвоев» с неизвестными грузами без согласия и разрешения украинской стороны грубо нарушает украинское и международное законодательство.

В конце января президент Украины Петр Порошенко назвал такие «конвои» «квазипомощью». По его мнению, грузы, которые «незаконно переправляет на Донбасс агрессор», состоят «из горючего для танков и оружия для террористов».