Трагедия 2 мая в Одессе: следствие рассматривает возможное влияние иностранцев на правоохранителей

По результатам расследования было сообщено о подозрении бывшему начальнику ГУ МВД Украины в Одесской области, а также начальнику Одесского городского управления ГУМВД Украины в Одесской области.

В настоящее время продолжается расследование о возможном влиянии неизвестных следствию лиц, в частности, иностранцев, на работников ГУМВД Украины в Одесской области и других правоохранительных органов, в результате чего они не приняли исчерпывающих и необходимых мер для обеспечения охраны общественного порядка 2 мая 2014 года в Одессе.

Об этом говорится в сообщении на странице Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины в Facebook.

Отмечается, что Управлением спецрасследований ГПУ осуществлялось расследование по фактам ненадлежащего выполнения служебных обязанностей работниками правоохранительных органов по обеспечению охраны общественного порядка 2 мая 2014 года во время проведения шествия и возникших в дальнейшем массовых беспорядков в г. Одесса, что повлекло тяжкие последствия.

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Как отметили в ГПУ, по результатам расследования было сообщено о подозрении бывшим начальнику ГУ МВД Украины в Одесской области, его заместителю, начальнику Одесского городского управления ГУМВД Украины в Одесской области, начальнику полка патрульной службы и отдела общественной безопасности в совершении ряда преступлений.

Речь идет о действиях, предусмотренных ч.2 ст.364 УК Украины, а именно: злоупотреблении служебным положением, то есть умышленном, с целью получения для себя неправомерной выгоды неимущественного характера использовании должностным лицом служебного положения путем умышленного бездействия вопреки интересам службы, что повлекло тяжкие последствия, а именно: гибель 48 человек, получение 197 лицами телесных повреждений различной степени тяжести, причинение материального ущерба в сумме 213 961,24 грн.

Также это действия, предусмотренные ч. 3 ст. 135 УК Украины, то есть заведомое оставление без помощи лиц, которые находились в опасном для жизни состоянии и были лишены возможности принять меры к самосохранению вследствие беспомощного состояния, если тот, кто оставил без помощи, обязан был и мог оказать им помощь, что привело к смерти 42 человек.

Бывшему начальнику ГУМВД Украины в Одесской области также инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины, - служебный подлог официальных документов о якобы введении в действие плана "Волна".

Кроме того, говорится в заметке, в феврале 2016 года в отношении начальника областного управления и в мае 2018 года в отношении трех должностных лиц городского управления УМВД Украины в Одесской области в суд были направлены обвинительные акты по вышеуказанным обвинениям. Судебное рассмотрение обвинительных актов продолжается.

Бывший заместитель начальника ГУМВД Украины в Одесской области объявлен в розыск и решается вопрос о применении процедуры специального досудебного расследования (in absentia).

Кроме того, закончено досудебное расследование и в суд направлено обвинительное заключение в отношении трех бывших сотрудников ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области (ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 367 УК Украины) по факту ненадлежащего выполнения служебных обязанностей, что привело к повреждению 4 мая 2014 года имущества городского управления, а также превышения служебных полномочий и незаконного освобождения из изолятора временного содержания 63 человек, которые были задержаны на основании ст. 208 УПК Украины. Судебное разбирательство продолжается.

"В настоящее время продолжается расследование о возможном влиянии неизвестных следствию лиц и, в частности, иностранных, на работников ГУМВД Украины в Одесской области и других правоохранительных органов, в результате чего последние не приняли исчерпывающих и необходимых мер по обеспечению охраны общественного порядка 02.05.2014 в г. Одессе, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины", - отметили в прокуратуре.

Отмечается, что уголовные производства по фактам массовых беспорядков 2 мая в Одессе, совершенных при этом убийств и других преступлений, а также по фактам ненадлежащего выполнения своих обязанностей должностными лицами областного управления по чрезвычайным ситуациям расследовались и расследуются следственными подразделениями Национальной полиции.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали более 200. Столкновения начались в центре города, где были застрелены несколько человек. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором находился палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.