В Одессе по случаю годовщины трагедии 2 мая провели “Марш украинского порядка” (фото, видео)

Организаторы и участники шествия - «Национальный корпус», «Уличный Фронт», «Правый сектор» и прочие.

В Одессе около 1,5 тыс. человек приняли участие в «Марше украинского порядка», который патриоты приурочили к годовщине событий 2 мая 2014 года, когда во время массовых беспорядков погибли 48 человек.

Читайте такжеНа акции памяти в Одессе начались стычки между проукраинскими активистами и их оппонентами (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, шествие стартовало в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко, от одноименного памятника около 18:00.

Организаторы и участники шествия – «Национальный корпус», «Уличный Фронт», «Правый сектор» и др.

Во время марша активисты несли флаги Украины и Одессы, а впереди колонны – большой баннер с надписью «Марш украинского порядка».

Во время движения по центральным улицам они скандировали: «Одесса – это Украина!», «Украине – украинский порядок!», «Одна единая соборная Украина!», «Слава Украине! Героям слава!», «Герои не умирают, умирают враги!», «Мир в Одессе – наше дело!» и т. д.

Во время движения некоторые участники марша зажигали фаеры с желтым и синим дымом, символизирующим национальные цвета.

Колонну сопровождали пешие полицейские и патрульные автомобили.

Марш завершился на Греческой площади. Сегодня вечером здесь запланирована акция, посвященная памяти погибших, в частности, застреленных сепаратистами украинских активистов Андрея Бирюкова и Игоря Иванова.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе усилены меры безопасности в связи с массовыми акциями.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали более 200. Столкновения начались в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.