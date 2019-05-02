Убийство Гандзюк: подозреваемого Павловского выпустили из СИЗО по просьбе прокуратуры

Подозреваемого по делу об убийстве Гандзюк Павловского отпустили под домашний арест и надели электронный браслет.

Шевченковский районный суд отпустил одного из фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского под домашний арест с ношением электронного браслета.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

По его словам, заседание суда состоялось еще 26 апреля, и на нем суд удовлетворил ходатайство прокуроров об изменении меры пресечения Павловскому.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля суд отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов Павловского об изменении ему меры пресечения на личное обязательство и принял решение оставить его под стражей до 30 апреля.

Справка УНИАН. 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо Гандзюк. Женщину с химическими ожогами более 30% тела госпитализировали. 4 ноября она умерла.

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По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Игорь Павловский - тогдашний помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

12 ноября суд арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, известному в криминальном мире по прозвищу «Москаль-младший». 10 декабря по данным СБУ, Алексей Левин был объявлен в международный розыск.

В организации убийства подозревают голову Херсонского облсовета Владислава Мангера.

17 апреля 2019 года адвокат Павловского заявил, что его подзащитному изменили подозрение по статье (115) УКУ «Соучастие в убийстве» на более мягкую ст.396 «Сокрытие преступления», которая предусматривает значительно меньшее наказание - до трех лет лишения свободы, а также позволяет адвокатам ходатайствовать перед судом о смягчении меры пресечения.