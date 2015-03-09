В Житомире и Чернигове прошли митинги по случаю 201-й годовщины со дня рождения Шевченко (фото)

Сегодня в Житомире по случаю 201-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко состоялись митинг и церемония возложения цветов к памятнику Кобзарю.

Как передает корреспондент УНИАН, в 10.00 участники торжеств собрались возле памятника Шевченко на улице Большой Бердичевской, житомиряне пришли с цветами и национальной символикой.

Участие в мероприятии приняло более 200 человек: руководители власти города и области, начальники управлений и ведомств, общественность, представители политических партий, молодежь.

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Мероприятие открыла вокально-хореографическая композиция «Вічне Шевченківське слово», состоялся митинг. На митинге глава Житомирской облгосадминистрации Сергей Машковский отметил, что слова Шевченко: «Борітеся - поборете, вам Бог помагає, з вами правда, з вами слава і воля святая» стали символом борьбы украинского народа во время событий Евромайдана и является символом всех воинов-героев, которые воюют в зоне АТО на востоке государства за независимость, за свободу, за единую Украину.

«Я глубоко убежден, что эти слова являются пророческими, и в ближайшее время в нашем государстве воцарятся мир и покой», - сказал он.

Под мелодию композиции «Реве та стогне Дніпр широкий» участники митинга возложили цветы к подножию памятника Кобзарю.

После завершения торжеств возле «свободного микрофона» желающие декламировали поэтические произведения Шевченко.

«В этом году Житомир тоже присоединился к другим украинским городам, в которых чествуют память большого Кобзаря, сегодня вечером молодежь, общественные активисты, переселенцы с востока соберутся, чтобы читать стихотворения Шевченко», - сообщила УНИАН участница митинга Юлия Шевчук.

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Мероприятия прошли и в Чернигове.

Как передает корреспондент УНИАН, на Валу возле памятника Шевченко собрались представители власти и общественности.

Цветы к памятнику Кобзарю возложили и.о. главы Черниговской облгосадминистрации Сергей Журман, председатель Черниговского областного совета Николай Зверев, секретарь Черниговского городского совета Владислав Кухар, представители общественных, политических и религиозных организаций. В мероприятии приняли участие почти 200 черниговцев.

Во время митинга ораторы говорили о пророческих словах Шевченко, особенно относительно отношений с соседними государствами, в первую очередь, с Россией. По предложению Журмана участники митинга минутой молчания почтили память всех погибших во время вооруженного конфликта на востоке Украины.

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Председатель областной организации Всеукраинского общества "Просвіта" Василий Чепурный призвал "не только ритуально возлагать цветы к памятнику Шевченко 9 марта, и в меньшем количестве 22 мая (в день перезахоронения поэта в Каневе – УНИАН), но и постоянно читать Кобзаря, сравнивая его с настоящим".

Во время митинга был исполнен Государственный Гимн Украины и прозвучали произведения на слова Шевченко в исполнении сводных хоровых коллективов академического Черниговского народного хора, капеллы бандуристов и других творческих коллективов города.