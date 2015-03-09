В Харькове около 400 человек пришли на молебен к годовщине со дня рождения Шевченко

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие проходит на площадке возле памятника Кобзарю на улице Сумской. Участники собрания держат государственные флаги, флаги «Правого сектора», полка "Азов", "Восточного корпуса", а также плакат с надписью "Геть з влади Харкова холуїв Кремля".

Читайте такжеДесятки активистов вышли на улицы оккупированного Симферополя отметить день рождения Шевченко (фото)Участники мероприятия декламируют стихотворения Тараса Шевченко, выражают поддержку военнослужащих, которые принимают участие в антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях, а также собирают средства для переселенцев и бойцов АТО.

Кроме этого представители городской власти возложили цветы и почтили память Тараса Шевченко. В торжественном мероприятии приняли участие глава Харьковской областной госадминистрации Игорь Райнин, заместитель председателя Харьковского облсовета Людмила Давыдова, заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, начальник Управления СБУ в Харьковской области Александр Пивовар, руководители структурных подразделений обладминистрации, представители дипломатического корпуса, религиозных обществ, общественных организаций, студенческой и ученической молодежи, говорится в сообщении пресс-службы Харьковской областной госадминистрации.