В Харькове около 400 человек пришли на молебен к годовщине со дня рождения Шевченко

14:17, 09 марта 2015
Общество
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В Харькове около 400 человек принимают участие в памятном молебне к 201-й годовщине со дня рождения Тараса Шевченко.

В Харькове почтить память Шевченко пришли около 400 человек \ wikipedia.org

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие проходит на площадке возле памятника Кобзарю на улице Сумской. Участники собрания держат государственные флаги, флаги «Правого сектора», полка "Азов", "Восточного корпуса", а также плакат с надписью "Геть з влади Харкова холуїв Кремля".

Читайте такжеДесятки активистов вышли на улицы оккупированного Симферополя отметить день рождения Шевченко (фото)Участники мероприятия декламируют стихотворения Тараса Шевченко, выражают поддержку военнослужащих, которые принимают участие в антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях, а также собирают средства для переселенцев и бойцов АТО.

Кроме этого представители городской власти возложили цветы и почтили память Тараса Шевченко.  В торжественном мероприятии приняли участие глава Харьковской областной госадминистрации Игорь Райнин, заместитель председателя Харьковского облсовета Людмила Давыдова, заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, начальник Управления СБУ в Харьковской области Александр Пивовар, руководители структурных подразделений обладминистрации, представители дипломатического корпуса, религиозных обществ, общественных организаций, студенческой и ученической молодежи, говорится в сообщении пресс-службы Харьковской областной госадминистрации.

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