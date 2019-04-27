Путин заявил о намерении выделить 100 миллиардов рублей пенсионерам из ОРДЛО

Путин отметил, что решение о гражданстве России для жителей оккупированного Донбасса «не принималось с кондачка».

Президент России Владимир Путин заявил о намерении выделить в течение нескольких лет 100 млрд руб. (около 1,5 млрд. долл.) на пенсии для жителей оккупированного Донбасса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, на пресс-конференции по итогам визита в Пекин, Путин отметил, что решение о гражданстве России для жителей оккупированного Донбасса «не спонтанное, оно не принималось с кондачка».

«Прежде, чем подписать этот указ, мы все посчитали – и количество возможных претендентов на наши паспорта, и количество пенсионеров из этого числа – это примерно одна треть из того контингента, который, как мы полагаем, может претендовать на наше гражданство. Там достаточно уже стареющее население на этих территориях сегодня осталось», - сказал Путин.

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«Действительно, в следующем году и в последующие годы эта цифра может достичь около 100 миллиардов (это не в один год, а в течение нескольких лет). Это для нас не является чем-то критическим, что может поставить под вопрос исполнение наших обязательств перед российскими пенсионерами. Такого точно не будет, даже близко не стоит», - добавил он.

При этом он подчеркнул, что после может так получиться, что пенсионеры смогут получать российскую и украинскую пенсии.

«Теоретически, это возможно. Вы знаете, какой средний уровень пенсий в Украине по старости? Почти в три раза меньше, чем в России. Во всяком случае, то, что мы видим из открытых источников. Поэтому, если уж кто-то там получит еще и украинскую пенсию – дай Бог, в российских рублях это 6000. Если иметь в виду, что люди еще живут под пулями, и у них снаряды разрываются время от времени в огородах, то я думаю, что и наши пенсионеры, многие из которых прошли и еще помнят годы Великой Отечественной войны, понимая, в каких условиях живут сегодня люди, не будут думать, что в данном случае мы имеем дело с какой-то социальной несправедливостью. А людей нужно поддержать», - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. В Кремле объяснили, что такое решение принято президентом РФ "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина», на основании «общепризнанных принципов и норм международного права».

В связи с этим решением президент Петр Порошенко призвал ЕС ужесточить санкции против России во время следующего пересмотра санкционного режима в июне.