Климкин объяснил, зачем Путину нужны российские паспорта в ОРДЛО

Глава МИД считает, что Путин хочет «повысить ставки» в вопросе Донбасса для нового президента Украины.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение президента РФ Владимира Путина относительно выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса по упрощенной процедуре призвано создать новые возможности для российского вмешательства.

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Как сообщает ТСН, об этом он рассказал в эфире "Завтрака с 1+1".

"Есть две вещи, которые нужно понимать: мы на самом деле знали, что готовится инфраструктура для выдачи паспортов, и такие планы готовятся уже довольно давно. Логика очень простая – выдать паспорта и создать на перспективу возможность для российского вмешательства. И военного вмешательства, и другого вмешательства. То есть логика очень понятна, защита русскоязычных и так далее", - заявил Климкин.

По его словам, решение принято именно сейчас, потому что Путин планирует "взять на понт", повысить ставки в вопросе Донбасса для нового президента.

"Мы сейчас строим международное давление, чтобы показать России, что так просто это не обойдется. И это не просто заседания в разных международных организациях, сегодня будет Совбез ООН, потом будет ОБСЕ и Совет Европы. Это попытка объяснить России, что сейчас она изменила все, что делалось дальше и всю логику диалога вокруг оккупированного Донбасса", - отметил глава украинского МИД.

Накануне, президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

Так прием заявлений будет осуществляться через "уполномоченных лиц" в ОРДЛО, а рассмотрение заявления будет длиться до трех месяцев. Выдавать паспорта планируется в Ростовской области РФ.

Действующий президент Украины Петр Порошенко отметил, что указ Путина об упрощенной процедуре получения гражданства РФ гражданами Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей - это очередное беспрецедентное вмешательство РФ во внутренние дела независимого государства, грубое нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и полное пренебрежение своими обязательствами в рамках Минских договоренностей.