В Украине появится новая первая леди: чем отличились жены предыдущих президентов (видео)

Шестая президентская жена имеет возможность занять нишу, которая до сих пор остается свободной.

Невидимая жена Кравчука Антонина скрывалась от публики всю его каденцию, кокетливая Людмила Кучма активно поддерживала президента, Екатерина Ющенко провалила "экзамен" на благотворительность с историей про больницу будущего, Людмилу Янукович постоянно преследовали скандалы, Марина Порошенко запомнилась стилем.

В историю Украины вошли жены пятерых президентов и на очереди шестая, говорится в сюжете ТСН.

Украинские первые леди – разные женщины, у которых разные судьбы. Первая – Антонина Кравчук, в девичестве Мишура. Преподаватель экономики в университете Шевченко. На инаугурации мужа она простояла молча, после этого на официальных приемах почти не появлялась. Тот период протоколисты вспоминают, как время без первой леди. Рассказывают истории, как в заграничных поездках предупреждали партнеров, что мероприятия будут проходить без женщин. Антонина – человек таинственный и непубличный. За пять лет каденции Кравчука она дала лишь одно короткое интервью – в программе, где гостем был ее муж.

Сам Кравчук говорил, что жена его поддерживает дома, а то, что ее официально не будет рядом – было их общим решением.

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Вторая первая леди – полная противоположность. Людмила Кучма, в девичестве Талалаева, инженер по специальности, имела 30-летний рабочий стаж. За две каденции президентства мужа запомнилась украинцам, как активная и публичная. За глаза протоколисты называли ее кокетливой умницей. Первая леди носила в основном деловые костюмы, любила норковые шубы и дорогие украшения. Бриллиантами блистала уже после того, как муж отошел от власти. Она стала первой, кто показал журналистам, как живет президент. К президентскому графику Людмила умело приспосабливалась и даже просила мужа менять графики полета самолетов. Она занималась правами детей и паралимпийским движением, была специальным послом ЮНЕСКО и имела много государственных наград. Знатоки дипломатического протокола говорят, что обязанности первой леди Людмила Кучма освоила быстро – тяжело ей дался только украинский язык.

В 2005 году появилась третья, не похожая ни на одну из предшественниц, президентская жена. Екатерину Чумаченко, жену Виктора Ющенко, страна обсуждала еще до его победы. Американка, которая работала экономистом в конгрессе США и рассказывала, что познакомилась с мужем в самолете, когда Ющенко был главой Нацбанка, женатым и отцом двух детей. Екатерина делала карьеру и якобы ради него все бросила и переехала в Украину, а он ради нее развелся. Трое детей в семье родились во времена его премьерства. В начале 2000-х она говорила на украинском еще с сильным американским акцентом. Как и когда-то Кучма, проводила журналистам экскурсию по даче и жаловалась, как Ющенко учил ее работать на огороде. Именно Екатерина, как первая леди, на официальных мероприятиях стала появляться в вышиванках. Она мечтала войти в историю еще и как женщина будущего – обещала построить новую больницу для тяжелобольных детей, создала благотворительный фонд, на который собрала почти 100 млн грн, торжественно заложила капсулу, но на этом строительство замерло.

На смену ей снова пришла противоположность. "Я попал в тюрьму в 1972 году. Она меня ждала. Освободился и сразу через два месяца женился", - рассказывал Виктор Янукович. 2010-2014 годы были периодом, когда первая леди нечасто появлялась на публике, но каждый раз ее выход долго обсуждали. Людмила Янукович, в девичестве Настенко, инженер-строитель на заводе. Ее называли "просто Люся". Рассказывают, что ей запретили публично выступать еще задолго до президентства мужа – во время Оранжевой революции после ее речи про "наколотые апельсины". Знатоки норм говорят, что такая первая леди была позором для мужа и страны, потому что жена президента не может быть смешной. А учиться и меняться она не хотела. Рядом с Януковичем жена появилась раз – на выборах. В Киев из Донецка она так и не переехала – протокол снова должен был приспосабливаться к президенту без первой леди. В Россию Янукович сбежал с любовницей, а с женщиной, которая ждала его из тюрьмы и с которой был 45 лет в браке, развелся два года назад. Сейчас, говорят, она живет в Крыму – якобы ближе к могиле младшего сына.

"Я просто очень-очень, до безумия, люблю свою жену", - говорил про свою половинку Петр Порошенко. Марина Порошенко, в девичестве Переведенцева, врач-кардиолог со званием кандидата медицинских наук, которая ради мужа бросила профессию и посвятила себя воспитанию четверых детей. Они вместе 35 лет. Он, как и в начале президентства, так и в конце, напоминает о любви к ней, во время агитации: "Я хочу сказать, что желаю всем такой любви, какая есть у нас с Мариной". Ее назвали самой стильной первой леди за всю историю Украины. Жена миллионера сразу изменила свой дорогой и брендовый гардероб на демократический и патриотический от украинских дизайнеров. Именно Порошенко ввела съемки роликов про себя и семью и даже записала мужу поздравления на день рождения, где сама выступила в роли ведущей. Однако благотворительные проекты первой леди стали скандальными – оказалось, что на негосударственный "Благотворительный фонд Порошенко", которым занимается Марина, в бюджете заложили более миллиарда гривен.

За 28 лет Украина увидела пять президентских жен, и каждую больше критиковали, чем любили. Осуждали несовершенный стиль, забавное поведение, пересказывали феерические речи и даже расследовали загадочную благотворительность – однако ни одна первая леди до сих пор так и не стала образцом для подражания.