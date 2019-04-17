Золотые, в крапинку и декупаж: 5 способов оригинально украсить яйца на Пасху (видео)

Хозяйки ищут новые способы, как нестандартно украсить пасхальные яйца к празднику.

Уже в это воскресенье, 21 апреля, католики отмечают Пасху. Православные же христиане будут праздновать через неделю, 28 апреля.

Каждый год хозяйки ищут новые способы, как нестандартно украсить пасхальные яйца к празднику. Предлагаем 5 идей, как сделать крашенки оригинальными.

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Золотые яйца

Уже готовые вареные яйца завернуть в разноцветную фольгу. Чтобы фольга прилегала лучше, стоит смазать яйцо белком и водой. Затем распрямить фольгу кистью или пальцами. Оставить сушиться на 15 минут.

Пестрые яйца

Чтобы сделать на Пасху пестрые яйца, добавляем к рису пищевой краситель и перемешиваем. В эту смесь добавляем яйцо и хорошенько трясем тару. Чтобы усилить цвет, можно поэкспериментировать с несколькими оттенками. В результате на пасхальных яйцах появляется интересный узор.

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Декупаж

Особо творческим хозяйкам предлагаем сделать декупаж на яйце. Берем цветочную салфетку, яичный белок и кисточку для рисования. Выбранные рисунки наносим на смазанную белком скорлупу и разглаживаем. Получаются очень красивые декоративные хенд-мейд яйца.

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Калейдоскоп

Чтобы приготовить красочные яйца на Пасху, заворачиваем яйцо в салфетку и хаотично наносим на него разную краску. Оставляем яйцо в салфетке на минуту, чтобы цвет «схватился». Вуаля – роскошный узор готов!

Горохи

Чтобы яйцо приобрело модный узор в горошек, сперва покрываем его воском. Опускаем яйцо в краску, но она не должна быть горячей, иначе воск растает. Ждем минуту и получаем крашенку со стильным принтом.