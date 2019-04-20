Лазарева суббота: что можно и нельзя делать 20 апреля (видео)

Сегодня, накануне Вербного воскресенья, все православные христиане отмечают Лазареву субботу - чудо воскрешения Лазаря Иисусом Христом.

Лазарева суббота ежегодно празднуется на шестую неделю Великого поста, то есть не имеет фиксированной даты. В этом году верующие отмечают Лазареву субботу 20 апреля. Следующий день, 21 апреля, - это Вербное воскресенье, а ровно через неделю наступит главный праздник в православии, Пасха.

Сама Лазарева суббота празднуется с давних времён. Православные христиане Кипра, Болгарии, Греции и других стран отмечают праздник по григорианскому календарю.

Воскрешение Святого Лазаря

Согласно истории, Святой Лазарь был братом Марфы и Марии, жил с сестрами неподалеку от Иерусалима, в селении Вифания.

Христос часто посещал их дом, а Лазаря называл своим другом. Однажды Лазарь заболел, и когда весть об этом дошла до Христа, Он сказал: "Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий".

Лазарь скончался за четыре дня до прихода Иисуса в Вифанию. Услышав о смерти Лазаря, Иисус прослезился, но велел отнять камень от пещеры, в которой похоронили праведника, и воззвал к нему: "Лазарь! Иди вон". Умерший воскрес и вышел из погребальной пещеры.

Весть о чуде быстро разнеслась по Иудее. И когда на следующий день Христос въехал в Иерусалим на молодом осленке, множество людей встречало Его как царя. Они постилали на Его пути свои одежды и пальмовые ветви, символом которых в Украине являются вербы. А святой Лазарь после своего воскрешения прожил еще 30 лет - он был епископом на Кипре и проповедовал христианство.

Христианской церковью воскрешение Лазаря почитается как одно из самый важных, знаковых чудес, совершенных Иисусом Христом за время Его земного пути. Это символ того, что Господу подвластны и жизнь, и смерть человека, и надежда на грядущее воскресение всех умерших, кто веровал во Христа и исполнял Его заповеди.

Народные приметы на Лазареву субботу

Если в этот день змеи, ящерицы и прочие холоднокровные массово покидают свои норы и гнезда, пришла настоящая весна, поэтому можно сеять зерно и выходить на огород. Некоторые считают, что именно в Лазареву субботу нужно посеять горох, чтобы он уродился. Если в этот день прочитать "Отче наш", держа в левой руке вербовую веточку, а правой перекреститься и попросить у Бога финансового благополучия, то в семье появятся деньги и улучшится материальное положение.

Лазарева суббота 2019: что можно кушать

В это время еще продолжается Великий пост 2019. Однако в Лазареву субботу можно есть рыбную икру, дозволяется также растительное масло и вино. Традиционные блюда на столе в этот день – гречневые блины и каша.

Еще готовят различные блюда из бобовых культур и других круп.

Также в этот день хозяйки заранее готовят рыбные блюда – но есть их можно лишь на следующий день, в Вербное воскресенье 2019.

Что нельзя делать в Лазареву субботу

- В этот день запрещается заниматься тяжким физическим трудом, поэтому следует позаботиться заранее о своем отдыхе в Лазареву субботу.

- Нельзя пировать - этот праздник приходится на Пост. Все излишества в еде категорически запрещены.

- Нельзя отмечать в Лазареву субботу день рождения, свадьбу и другие праздники.

- Также в этот день запрещается пить вино в большом количестве - допускается не более трех глотков кагора для поминовения святого.

- Недопустимо заниматься уборкой, гладить и стирать одежду, как и мыться самим.

- Церковь запрещает в этого день работать на земле.

- Большим грехом сегодня считается топтать ногами упавшие на землю крошки хлеба.

- Запрещается вязать и вышивать.

- Также в этот день нельзя петь и танцевать.

- Запрещается заниматься любовью.

- Недопустимо злиться, ругаться и драться.

- На Лазареву субботу церковь советует помогать родным и друзьям.

Что можно делать в Лазареву субботу

- Сегодня можно сходить в церковь, чтобы осветить веточки вербы и помолиться Господу.

- Разрешается напечь гречневых блинов и сварить каши из гречки или гороха - это должно помочь с хорошим урожаем гороха и гречихи осенью.

- В этот день церковь советует собраться за столом в семейном кругу, чтобы почтить память Лазаря и вспомнить о совершенном Иисусом Христом чуде.