Песах 2019: как и когда в Украине отмечается "еврейская Пасха"

Христианская пасха и иудейский Песах очень близки по своим названиям и датам, однако посвящены абсолютно разным событиям.

Украинские иудеи в апреле отмечают один из важнейших еврейских праздников – Песах. Дни этого праздника посвящены памяти исхода евреев из Египта, что ознаменовало освобождение еврейского народа от рабства.

В народе этот праздник также называют «еврейской пасхой». УНИАН выяснил, что такое Песах, а также разобрался в истории, значении и традициях праздника.

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Песах – история праздника

Праздник Песаха посвящен событиям, которые в конечном итоге привели к становлению еврейского народа.

Согласно иудейскому преданию, основой еврейского народа стал род Иакова, насчитывавший не более 70 человек. Поначалу его приняли в египте радушно, но в дальнейшем число израильтян в стране быстро возросло, и к ним начали приниматься жесткие меры. Евреев фактически превратили в рабов, обложив тяжелой трудовой повинностью, а новорожденных мальчиков-евреев убивали.

Спасти евреев от рабства было суждено спасти Моисею – он избежал смерти в младенчестве и по стечению обстоятельств получил воспитание при дворце египетского Фараона. Уже став взрослым он увидел притеснение своих соплеменников, и по воле Бога организовал исход израильских колен из Египта. Моисей также получил от Бога десять заповедей и стал основоположником иудаизма.

Название праздника восходит к ивритскому слову «пасах», что можно перевести как «миновал, прошел мимо». Согласно преданию, для освобождения еврейского народа Бог наслал на египтян десять казней. Десятая казнь египетская – гибель всех первенцев в семье, «миновала» дома евреев. Лишь после десятой казни египетский фараон позволил евреям уйти, но египетская армия все равно преследовала беженцев, пока перед ними не расступилось Красное море.

Песах - традиции

В Израиле иудеи отмечают Песах 7 дней, а за его пределами – 8 дней. В первый день праздничной недели в синагогах проводят праздничные службы, а еврейские семьи собираются на трапезу «Седер» и вместе читают историю Исхода евреев из Египта. Седер на протяжении веков проводится с соблюдением одних и тех же ритуалов, что обеспечивает стойкость и сплоченность еврейского народа.

Первый день после Седера является первым днем праздника, в который нежелательно заниматься какой-либо работой. Следующие пять дней являются «полупраздничными», работа в них частично разрешена. Наконец, последний день пасхальной недели также считается праздничным и нерабочим.

На Песах иудеям полагается есть пресные лепешки – мацу. Она служит напоминанием о пресном хлебе, которым питались беженцы при поспешном исходе из Египта.

Ранее существовала также традиция приношения в жертву на Песах животного (как правило - ягненка). Согласно преданию, евреи помечали свои дома кровью жертвенного агнца, чтобы их не коснулась десятая египетская казнь.

Песах 2019 – календарь

Вопрос о том, когда еврейская пасха, интересует не только евреев, но и тех, кто планируют праздничные выходные в Украине. Для этого важно также знать, когда закончится еврейская Пасха.

Песах традиционно отмечается в середине весны. Начало еврейской пасхи рассчитывается по еврейскому солнечно-лунному календарю – оно отмечается на 14-й день весеннего месяца нисан. В 2019 году приздничная неделя Песаха начинается вечером 19 апреля (пятница), и заканчивается 27 апреля (субота).

Песах и Пасха

Христианская пасха и иудейский Песах очень близки по своим названиям и датам. Тем не менее, эти праздники посвящены абсолютно разным событиям.

Христианская Пасха посвящена чудесному воскрешению Иисуса Христа. Согласно Евангелию, он был казнен после начала празднования Песаха, что и дало в итоге название празднику (Пасха – калька с еврейского «Песах»).

Православные церкви обычно используют александрийскую пасхалию для расчета даты Пасхи. В силу астрономического запаздывания этой пасхалии православная Пасха практически всегда отмечается позже иудейской.

В нынешнем году православная Пасха приходится на 28 апреля – гораздо позже как Песаха (19 апреля), так и католической Пасхи (21 апреля).