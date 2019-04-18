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Появились новые данные о состоянии писателя Дмитрия Быкова

12:08, 18 апреля 2019
Общество
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Быков госпитализирован / фото facebook.com/BykovDmitriyLvovich

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Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в медицинских кругах Башкирии.

"Состояние - без изменений, тяжелое", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

Первоначально врачи подозревали у Быкова острое нарушение мозгового кровообращения, однако инсульт у писателя подтвержден не был. Сейчас писатель находится в медикаментозной коме. 

Ранее СМИ сообщали, что в Уфе известный российский писатель Дмитрий Быков впал в кому — у него отек мозга.

Дмитрий Быков - один из самых харизматичных и острых критиков режима российского президента Владимира Путина. 

Ранее он называл события в Крыму и на Донбассе "гигантской национальной трагедией", за которую России придется расплачиваться.

"Если это русский мир — вот то, что творится сейчас на Донбассе, — то это не мой мир", - отмечал Быков.

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Теги: #поэт Дмитрий Быков