Российский писатель Дмитрий Быков впал в кому - СМИ

Писатель находится на искусственной вентиляции легких.

В Уфе известный российский писатель Дмитрий Быков впал в кому — у него отек мозга.

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Как пишет в своем Telegram-канале Mash, его состояние очень тяжелое. "51-летний публицист ("ЖД", "Июнь") и литературовед был в Уфе, должен был выступать с лекцией. Там писателю резко стало плохо. Его увезли в больницу с отеком мозга: сахарный диабет, гипертония, переутомление", - говорится в сообщении.

Отмечается, что врачи созвали консилиум и решили в Москву писателя пока не везти, вечером соберутся еще раз. Он на искусственной вентиляции легких.

Дмитрий Быков - один из самых харизматичных и острых критиков режима российского президента Владимира Путина.

Ранее он называл события в Крыму и на Донбассе "гигантской национальной трагедией", за которую России придется расплачиваться.

"Если это русский мир — вот то, что творится сейчас на Донбассе, — то это не мой мир", - отмечал Быков.

"Всё хорошее, что могло быть сделано в российской истории, могло и не было сделано, все надежды, все иллюзии были крест-накрест перечёркнуты сначала Крымом… Потому что именно Крым — начало Донбасса", - заявлял писатель.

Ранее британская актриса Эмилия Кларк рассказала изданию The New Yorker, что во время съемок сериала "Игра престолов" перенесла инсульт.