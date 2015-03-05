Завтра в Украине будет прохладно

Воздух по дороге в Украину трансформируется, сильные морозы маловероятны, однако ночью они будут достигать 1-5 градусов. На юге ожидается до 0-5 градусов тепла. Днем потеплеет до 0-5 градусов, в южной части до +5+8 градусов, передает Opogode.ua.

На юге Украины и в центре, кроме Винницкой области, существенные осадки маловероятны, будет преимущественно сухо и солнечно, на остальной территории местами выпадет дождь и мокрый снег.

В западной части - местами осадки. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем ​​0-5 тепла, местами до 0-2 мороза.

В северных областях будет преобладать облачная влажная погода. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 4 мороза, днем ​​0-5 тепла.

В центральной части будет преобладать сухая погода, лишь на Винничине ожидается мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью 3 тепла - 3 мороза, днем ​​1-6 тепла.

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В восточных областях местами ожидаются дожди и мокрый снег. Температура воздуха ночью 0-4 мороза, днем ​​0-5 тепла.

В южной части осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем ​​2-8 градусов тепла.

В Киеве местами ожидаются дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем ​​0-3 градуса тепла.

Ветер в Украине ожидается северо-западный, 5-12 м/с.