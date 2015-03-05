В оккупированном Крыму запретили продавать вино на розлив

Об этом заявила главный консультант так называемого министерства промышленной политики Крыма Ольга Головченко, сообщает Крыминформ.

"Теперь вино, которое раньше разливалось в пэт-тару, отпускаться не будет. Реализации подлежит только разлитая в потребительскую тару маркированная, этикетированная и закупоренная продукция", - пояснила Головченко.

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Отмечается, что украинскими законами розничная продажа алкогольной продукции наливом была разрешена.

По словам Головченко, продавать алкоголь на розлив могут только заведения общественного питания, но не более 1 литра на порцию.