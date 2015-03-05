Ночной взрыв в центре Одессы расследуют как теракт

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, сообщение о взрыве в доме № 40 по улице Коблевской поступило на спецлинию «102» сегодня в 00.30.

На место происшествия оперативно прибыли специалисты взрывотехнической службы, следственно-оперативная группа Приморского райотдела и руководство милиции.

«В результате срабатывания взрывного устройства повреждены два офиса в цокольном помещении и припаркованные рядом автомобили, в ряде квартир выбило на окнах стекла. Пострадавших в результате взрыва нет. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники милиции, которые устанавливают все обстоятельства происшествия», - сообщили в отделе.

Первоочередным осмотром места происшествия было установлено, что взрыв произошел внутри цокольного помещения 3-этажного жилого дома. Данные апартаменты сдавались в аренду коммерческим структурам под офисы.

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Следователями предварительно определено правовую квалификацию события как террористический акт (ст. 258 УК Украины).

Как сообщал УНИАН, в Одессе 5 марта около 00.30 произошел взрыв на первом этаже дома на улице Коблевской, 40, где находится офис «Правого сектора».