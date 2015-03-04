Пограничники заявляют, что "гумконвой" РФ привез горючее и рекламные баннеры

Об этом в среду сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Значительная часть автомобилей перевозила груз негуманитарного характера, а именно: 41 автомобиль - горюче-смазочные материалы, 1 - рекламные баннеры неустановленного содержания", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе подчеркнули, что российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление очередного (семнадцатого), так называемого "гуманитарного конвоя", украинская межведомственная группа только визуально наблюдала без выполнения контрольных функций.

По данным пограничников, в период с 06.30 до 07.40 через пункты пропуска "Донецк" (РФ) и "Матвеев Курган" (РФ) на въезд в Украину проследовало две колонны "гумконвоя" в составе 166 автомобилей.

Как сообщал УНИАН, 4 марта автомобили колонны МЧС России с так называемой гуманитарной помощью для Донбасса пересекли границу Украины и направляются до Донецка и Луганска.