Российский "гумконвой" пересек границу Украины
Автомобили колонны МЧС России с так называемой гуманитарной помощью для Донбасса пересекли границу Украины и следуют в Донецк и Луганск.
Об этом сказал замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ Олег Воронов, сообщает РИА Новости.
"На двух пограничных пунктах пропуска - "Донецк" и "Матвеев Курган" - в установленном порядке завершено таможенное оформление грузов, все автомобили пересекли границу. Часть из них следует в Донецк, другая - в Луганск", - сказал Воронов.
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По его словам, колонны "гумконвоя" сопровождают врачи и психологи, которые оказывают психологическую помощь жителям Донбасса.
Как сообщал УНИАН, 17-й "гумконвой" из более 160 автомобилей везут в Донецкую и Луганскую области свыше 1,8 тысячи тонн якобы гуманитарных грузов.