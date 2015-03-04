Российский "гумконвой" пересек границу Украины

Об этом сказал замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ Олег Воронов, сообщает РИА Новости.

"На двух пограничных пунктах пропуска - "Донецк" и "Матвеев Курган" - в установленном порядке завершено таможенное оформление грузов, все автомобили пересекли границу. Часть из них следует в Донецк, другая - в Луганск", - сказал Воронов.

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По его словам, колонны "гумконвоя" сопровождают врачи и психологи, которые оказывают психологическую помощь жителям Донбасса.

Как сообщал УНИАН, 17-й "гумконвой" из более 160 автомобилей везут в Донецкую и Луганскую области свыше 1,8 тысячи тонн якобы гуманитарных грузов.