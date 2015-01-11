В Донецке в результате обстрела на шахте имени Засядько 364 шахтера остались под землей - СМИ

21:15, 11 января 2015
Общество
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В Донецке 11 января в результате попадания снаряда поврежден подстанцию ПС "Засядько 110".

Фото: УНИАН

Из-за повреждения обесточены Северный водопроводный узел, 4 котельные, 63 трансформаторные подстанции и шахта «Засядько». Под землей сейчас находятся 364 горняки, сообщает hromadske.tv.

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