В Донецке в результате обстрела на шахте имени Засядько 364 шахтера остались под землей - СМИ

В Донецке 11 января в результате попадания снаряда поврежден подстанцию ПС "Засядько 110".

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