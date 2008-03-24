СНБО: Украина - морская держава

Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит на своем заседании ситуацию с состоянием мореходства под украинскими флагами.

Об этом УНИАН сообщили в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В частности, говоря о катастрофе украинского судна, которое принадлежит ГАК «Черноморнефтегаз», в Гонконгском проливе 23 марта, в СНБО выражают убеждение, что “нам нужно детально изучить ситуацию с состоянием мореходства под украинскими флагами, да и собственно с участием украинцев или на украинских кораблях, которые зафрахтованы другими странами”.

Как отмечают в Аппарате СНБО, “это нужно для того, чтобы мы поставили жизнь, здоровье, социальные интересы украинских моряков на более высокую степень, чем производственные показатели или получения прибыли любым путем”.

“Украина является морским государством”, - отметили в Аппарате СНБО, добавив, что “утверждение этого приоритета будет предметом глубокого, всестороннего рассмотрения этого вопроса на заседании СНБО, которое готовится Аппаратом СНБО”.

Одновременно Аппарат СНБО обращается к украинским политикам с просьбой не углублять социальную или электоральную напряженность в этом, вести дискуссию о прагматических и эффективных шагах по проведению инфраструктурных реформ для уменьшения объема и тяжести техногенных и других катастроф и предотвращения их последствий.

“Отмечаем, что только это может быть политикой политической консолидации и единства, которую проводит Президент страны. Она обречена стать основой политики правительства. Именно общая позиция, уменьшение времени принятия стратегических решений украинским государством, избежание излишне эмоциональных, а то и конъюнктурных заявлений, дает нам шанс уже сегодня начать реализовывать план по устойчивому развитию. Нужно уже делом, а не только горячим словом, обеспечивать каждого из членов нашего гражданского общества качественными услугами со стороны власти. Потому что Слово уже было сказано”, подчеркнули в аппарате СНБО.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в Южно-Китайском море (Гонконгский пролив) произошло столкновение транспортно-буксирного судна “Нафтогаз-67” (владелец “Черноморнефтегаз”, Украина) и балкера “Яохай” (КНР).

На судне “Нефтегаз-67” находились 25 человек: 24 украинца и один представитель Китая. Семь членов экипажа – один гражданин Китая и шесть украинцев – во время столкновения находились на верхней палубе и были подобраны спасателями в открытом море.