"Я в 2014 году ничего не понимал": крымский журналист покаялся за свои пропутинские заявления

Причиной своего задержания российскими силовиками в оккупированном Крыму журналист из Ялты Евгений Гайворонский считает эфир на радио, во время которого он покаялся за поддержку аннексии.

Ялтинский журналист Евгений Гайворонский, которого в оккупированном Крыму продержали под арестом 12 суток якобы за употребление наркотиков, заявил, что покаялся за поддержку аннексии в 2014 году.

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Об этом он написал в интервью изданию "Крым.Реалии", опубликованном 9 апреля, отвечая на реплику, что он поддержал "крымскую весну" и продвигал ее идеи в крымских СМИ.

"Я уже покаялся 26 марта в прямом эфире "Радіо Свобода". Думаю, это тоже одна из причин наезда на меня силовиков. Я в 2014 году ничего не понимал, воспринимал происходящее как шоу какое-то... Я понял очень многое и испытал на своей шкуре. Дорого заплатил за этот опыт. Ведь за одного битого двух небитых дают", – заявил Гайворонский.

По его словам, важным для его дальнейшей работы стало "понимание российского беспредела изнутри и понимание здоровой сути новой Украины".

"Да, из романтичного, не знающего мир и политику юноши я превратился в более сильную, опытную личность. Надеюсь, когда Украина вернет Крым и тут снова станет хорошо, можно будет вернуть себе романтизм и легкость. Мне непонятно, как зрелые и опытные люди в 2014 году согласились участвовать в людоедском эксперименте по воровству Крыма у Украины путинской Россией). Это же столько трагедий принесло, как я уже понял", - объяснил журналист.

26 марта Гайворонского задержали по подозрению в употреблении наркотических средств. "Суд" в Ялте арестовал его на 12 суток за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.9 КоАП России (употребление наркотических веществ без назначения врача) и обязал пройти лечение от наркотической зависимости.

Задержан журналист был после того, как в эфире радио "Крым.Реалии" заявил, что жители Крыма "осознали ошибку" и хотят вернуться под контроль Украины. После выхода из-под ареста сообщил, что собирается выехать на материковую часть Украины.

Журналист родился в Донецке, работал там журналистом. Несколько лет назад переехал в Крым, где поначалу работал пресс-секретарем в местной пророссийской общественной организации "Народное единство" и редактором издания "Евразийский журнал". Тогда он поддерживал аннексию и политику российского президента Владимир Путина. Некоторое время Гайворонский был корреспондентом крымской редакции российского издания "Комсомольская правда", а потом изменил позицию и стал сотрудничать с оппозиционным изданием "Примечания".

Как сообщал УНИАН, ранее "любимый актер" Путина пожалел, что поддержал оккупацию Крыма.