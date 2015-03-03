Эстонские специалисты помогут реформировать МВД Украины

Об этом представители украинского и эстонского правоохранительных ведомств договорились в ходе встречи, сообщает пресс-служба МВД.

"Учитывая тот факт, что Эстония провела одну из самых успешных реформ правоохранительного ведомства, была достигнута договоренность относительно привлечения эстонских специалистов к практическому участию в реформировании МВД Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заместитель министра внутренних дел Украины Тигран Авакян поблагодарил эстонскую сторону за уже предоставленную помощь и выразил удовлетворение существующим положением сотрудничества, чему существенно способствовало решение Эстонии направить представителя МВД в свое посольство в Украине.

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В свою очередь Генеральный секретарь по вопросам внутренней безопасности МВД Эстонии Эркки Коорт и заместителем Генерального секретаря по вопросам общественной безопасности и миграционной политики МВД Эстонии Райво Кююто выразили свою готовность к дальнейшему сотрудничеству, предложив обновить правовую основу сотрудничества между ведомствами. В связи с этим на рассмотрение МВД Украины был предложен проект соответствующего соглашения.

По данным пресс-службы, сейчас совместный меморандум о сотрудничестве находится на изучении у украинских экспертов юридического департамента.