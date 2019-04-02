Пограничники отчитываются об активном обустройстве украинско-российской границы

Как уже неоднократно сообщалось, с 1 марта на тех участках, где позволяли погодные условия, возобновились работы и подготовка по инженерно-техническому обустройству украинско-российской государственной границы.

А 1 апреля начались уже активные работы по реализации запланированных мероприятий. В частности проводятся работы на участке Луганской области. Подрядные организации провели подготовительные работы для строительства рокадных дорог, проводится устройство заграждений и протитранспортних рвов. Продолжаются проектно-изыскательские работы. На это время только на участке отдела пограничной службы «Лозно-Олександровка» устроено 6,3 км заграждений из спирали типа «Егоза» и устроено свыше 13 километров протитранспортного (противотанкового) рва.

На участке Золочевского района Харьковской области проводятся работы по оборудованию системы видеонаблюдения и контроля, прокладка переходов через сложные или нестандартные участки местности, осуществляется доставка щебеночной продукции с железнодорожной станции до мест выполнения работ и корректировка проектных решений.

Кроме Луганской и Харьковской областей, проводятся работы по реконструкции, строительству и обустройству объектов в Черниговской области. Также проводится разработка проектно-сметного документа по инженерно-технического обустройства государственной границы в пределах Сумской области.

Напомним, данный План был утвержден распоряжением Правительства в мае 2015 года и предусматривает создание на украинско-российском участке системы «интеллектуального границы», которая сочетает технические, инженерные и фортификационные новации и предоставит возможность максимального контроля за линию государственной границы и предубеждения ее нарушения. А конечным сроком реализации Плана является 2021 год.

В общем на 2019 год планом предусмотрено выделение из бюджета 400 млн. грн. За эти средства планируется развернуть 5 комплексов видеоконтроля и сигнализации, устроить 50 километров протитранспортних рвов, 9,5 км сетчатой ограды, 47,9 км заграждений из спирали типа «Егоза», проложить 65,8 км рокадної дороги, оборудовать 40 переходов рокадної дороги через сложные участки (овраги, канавы и тому подобное), выполнить работы по реконструкции помещений для подразделений охраны границы на 3 объектах и ряд других важных работ.

Отметим, что в течение 2015-2018 годов на реализацию Плана было выделено 1,3 млрд грн. За эти средства оборудовано и оснащено около 33,8% протяженности украинско-российской границы, а это: 4 комплексы видеоконтроля и сигнализации, почти 340 км протитранспортних рвов, 250 км рокадной дороги; проведена реконструкция 5 пограничных подразделений; оборудовано достаточное количество опорных пунктов, приобретены технические средства для дистанционного контроля и многое другое.

При этом стоит заметить, что Государственная пограничная служба не реализует задачи Плана самостоятельно. Этим занимаются подрядные организации, выполняющие работы на основании договоров, заключенных в соответствии с действующим законодательством.

Также отметим, что эффективность данного проекта подтверждается уже тем, что на участках, где система действует, возможность нарушения линии границы практически сведена к нулю.