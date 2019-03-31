Православная церковь Украины появилась за границей (фото)

В Словении начала функционирование Православная церковь Украины.

31 марта в Словении начала свое функционирование Православная церковь Украины.

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Об этом сообщает Украинское посольство в Словении в соцсети Twitter.

"Посол Михаил Бродович с супругой, сотрудники посольства и представители украинской общины в Словении посетили первую Святую литургию св. Василия Великого, которая служилась в храме св. Урха", - говорится в сообщении.

В дипредставительстве отметили, что богослужение возглавил протоиерей В.Кучирка в сослужении со словенским священником о. Алешом Томашевичем.

"Выражаем искреннюю благодарность архиепископу Монс. Станиславу Зоре, который имея полномочия главы словенской церкви, предоставил возможность проводить богослужения в святилище св.Урха", - добавили в посольстве.

Справка УНИАН. 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

3 февраля в соборе Святой Софии Киевской во время божественной литургии состоялась церемония интронизации (вхождения на престол) предстоятеля ПЦУ митрополита Киевского и всея Украины Епифания.