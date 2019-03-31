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Забыли прицепить вагон: в сети рассказали об очередном скандале с "Укрзализныцей"

04:26, 31 марта 2019
Общество
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"Укрзализныця" снова попала в скандал / фото УНИАН

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Об этом в Facebook сообщил пользователь Евгений Ивашко.

«Поезд Солотвино-Львов. Эти все люди имеют билеты на 11 вагон, который забыли подцепить», - написал он.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" хочет разделить пассажирские поезда на классы. "Укрзализныця" разрабатывает новые тарифы в зависимости от класса вагона и уровня комфорта и услуг.

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Теги: #поезд#Укрзализныцяпогода во Львове