Забыли прицепить вагон: в сети рассказали об очередном скандале с "Укрзализныцей"

"Укрзализныця" забыла прицепить вагон, на который были проданы билеты.

Поезд Солотвино-Львов прибыл на станцию без 11-го вагона, хотя билеты в этот вагон были проданы.

Читайте такжеСпецназ СБУ начал патрулировать улицы, вокзалы и аэропорты

Об этом в Facebook сообщил пользователь Евгений Ивашко.

«Поезд Солотвино-Львов. Эти все люди имеют билеты на 11 вагон, который забыли подцепить», - написал он.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" хочет разделить пассажирские поезда на классы. "Укрзализныця" разрабатывает новые тарифы в зависимости от класса вагона и уровня комфорта и услуг.