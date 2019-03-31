Забыли прицепить вагон: в сети рассказали об очередном скандале с "Укрзализныцей"
04:26, 31 марта 2019Общество
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"Укрзализныця" забыла прицепить вагон, на который были проданы билеты.
"Укрзализныця" снова попала в скандал / фото УНИАН
Поезд Солотвино-Львов прибыл на станцию без 11-го вагона, хотя билеты в этот вагон были проданы.
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Об этом в Facebook сообщил пользователь Евгений Ивашко.
«Поезд Солотвино-Львов. Эти все люди имеют билеты на 11 вагон, который забыли подцепить», - написал он.
Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" хочет разделить пассажирские поезда на классы. "Укрзализныця" разрабатывает новые тарифы в зависимости от класса вагона и уровня комфорта и услуг.
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