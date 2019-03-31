Календарь событий: День дурака, история доллара и острова Пасхи, появление растворимого кофе, приключения самой дорогой марки, первый звонок по мобильному и возрождение Олимпийских игр

1 апреля

Понедельник – первый день после первого тура выборов президента Украины. Его официальные результаты должны быть объявлены до 10 апреля. Также до этой даты ЦИК будет принято решение о необходимости второго тура голосования. Результаты голосования от 31 марта официально опубликуют в «Голосе Украины» и «Урядовом курьере» до 13 апреля. Второй тур, в случае, если ни один из кандидатов не наберет 50%+1 голосов, пройдет 21 апреля. Протокол ЦИК по результатам второго тура обнародуют до 1 мая 2019 года. Публикация официальных результатов президентских выборов 2019 в газетах «Голос Украины» и «Урядовий курьер» - до 4 мая. После торжественной церемонии присяги в Верховной Раде новый глава государства вступит в должность до 3 июня.

Еще 1 апреля – Международный день дурака, или День смеха. Одна из самых известных легенд его происхождения связана с переходом на Григорианский календарь, введенный Папой Римским Григорием в 1582 году. Дело в том, что Новый год в средние века отмечался не 1 января, а в конце марта, до того, как в 1563-1564 годах король Карл Девятый реформировал во Франции календарь. Поэтому новогодняя неделя начиналась 25 марта и заканчивалась 1 апреля. В те далекие времена, как и сейчас, было принято веселиться в новогодние праздники. Но, несмотря на изменения в календаре, некоторые консервативно настроенные люди продолжали праздновать новогоднюю неделю по старому стилю. Другие смеялись и подшучивали над ними, преподносили «дурацкие» подарки и называли апрельскими дураками. Так и возник так называемый «День смеха». Самые известные первоапрельские розыгрыши: новость о падении Пизанской башни, фоторепортаж о летающих пингвинах, приземление НЛО в Лондоне, переход на десятичную систему измерения времени, изменение числа Пи с 3,14 на 3,0 и другие.

Ежегодно 1 апреля отмечается Международный день птиц. Впервые он прошел в США в 1894 году. Затем он стал праздноваться в Европе, а в настоящее время отмечается в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера».

1 апреля считается Днем рождения доллара. В этот день в 1778 году бизнесмен из Нью-Орлеана Оливер Поллок придумал знак этой купюры. Сам же «зеленый» в качестве национальной валюты США был утвержден только в 1785 году. Поллок взял за образец символ испанской песеты. В нем две черты поверх буквы S символизировали Геркулесовы столпы, на которые опирается государственный герб Испании. Две колонны, обвитые лентой, символизировали собой край земли, тупик. А надпись на ленте гласила «nec plus ultra» – «дальше некуда». Есть еще масса версий символа доллара, но все они сводятся к испанскому происхождению. Но американцы уверены, что знак образовался как комбинация первых букв названия государства U и S (United States), наложенных друг на друга, но нижняя часть буквы U постепенно исчезла. Прошло много лет, и американцы, с целью экономии времени при написании, стали знак доллара перечеркивать лишь одной черточкой, так и получился сегодня всем известный символ $.

1 апреля 1803 года французское правительство запретило давать детям имена, которых нет в церковном календаре.

В 1853 году Цинциннати стал первым городом США, в котором пожарным выплачивали регулярную зарплату.

В 1875 году английская «Таймс» стала первой в мире газетой, опубликовавшей недельный прогноз погоды.

В 1902 году американский пчеловод Джеймс Хеддон запатентовал первый в мире рыболовный воблер - приманку «The «Dowagiac» Casting Bait».

1 апреля 1938 года в Швейцарии состоялась первая презентация растворимого кофе, который сегодня считается одним из самых распространенных напитков в мире. На получение ароматных кофейных гранул ушло семь лет лабораторных изысканий химика-технолога швейцарской фирмы «Нестле» Макса Моргенталера. Кстати, сам ученый до конца своих дней предпочитал выпивать за завтраком чашечку настоящего кофе, сваренного по всем правилам…

В 1940 году в Нью-Джерси впервые был продемонстрирован электронный микроскоп.

1 апреля 1951 года в Израиле была создана служба внешней разведки «Моссад». На сегодняшний день «Моссад» считается одной из наиболее эффективных и профессиональных спецслужб в мире.

В 1976 году 1 апреля Стив Джобс и Стив Возняк основали Apple Computer Company.

В 1987 году 1 апреля американец Стивен Ньюмен из города Бетел завершил начатое ровно четыре года назад кругосветное путешествие, преодолев пешком расстояние в 36 200 км и побывав в 20 странах на пяти континентах.

В 2001 году в Нидерландах были заключены первые в мире однополые браки.

В 2003 году японский изобретатель робота-собаки Aibo Масахиро Фудзита из лаборатории Sony, причастный и к созданию гуманоида SDR-4X II, выступил с заявлением о недопустимости использования роботов в ситуациях конфликта.

В 2004 году Федеральным управлением авиации США была выдана первая в мире лицензия для осуществления полетов на орбиту - для частного управляемого космического корабля «SpaceShipOne».

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе в соцсетях, - День коньяка, День математика, День пробуждения домового и Международный день фриволите.

Именины у Дарьи, Иннокентия, Ивана, Софии и Дмитрия.

2 апреля

2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена мир отмечает Международный день детской книги. Он был учрежден в 1967 году по инициативе Международного совета по детской книге (IBBY). В этот день детским писателям и художникам присуждается главная и самая престижная в данной литературной области награда - Международная премия имени Андерсена с вручением золотой медали, ее еще называют «Малой Нобелевской премией».

В вторник - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Он учрежден Генассамблей ООН, отмечается с 2008 года. Цель этой даты - подчеркнуть необходимость помогать людям, страдающим этим неизлечимым заболеванием, повышать уровень их жизни. Аутизм - нарушение развития нервной системы, которое проявляется в течение первых трех лет жизни. Сам термин «autismus» был придуман швейцарским психиатром Эйгеном Блейлером в 1910 году при описании симптомов шизофрении. В основу этого неолатинизма, означающего «ненормальное самолюбование», он положил греческое слово «ауто» («сам»), намереваясь подчеркнуть «уход пациента в мир собственных фантазий, любое внешнее воздействие на который воспринимается как нестерпимая назойливость».

2 апреля 1792 года в Филадельфии, которая на тот момент являлась столицей США, был основан первый Монетный двор Соединенных Штатов Америки. На сегодняшний день он является единственным производителем американских банкнот. Монетный двор США руководит своими структурными подразделениями в разных городах страны, пробирной палатой в Сан-Франциско, хранилищем в Форт-Ноксе, где находится золотой запас США, и хранилищем серебра в Уэст-Пойнте. Штаб-квартира Монетного двора находится в Вашингтоне. Среди его задач - распределение монет и банкнот между банками Федеральной резервной системы и их отделениями, хранение и обеспечение безопасности золотого резерва страны, производство и продажа памятных и инвестиционных монет из драгоценных металлов, обмен и уничтожение негодных к обращению денег. Ежесуточно Монетный двор способен производить до 50 миллионов монет самого разного достоинства. Средний срок нахождения американских монет в обращении – 30 лет, банкнот –от 18 месяцев до 10 лет.

2 апреля 1912 года впервые в печати было упомянуто слово «джаз» - в газете «Los Angeles Times». Уже позже, в 1917 году, американский журнал «Literary Digest» авторитетно разъяснял, что «джаз - это музыка, заставляющая людей трястись, прыгать и корчиться».

2 апреля 1958 года президент США, генерал Дуайт Эйзенхауэр представил американскому Конгрессу законопроект об учреждении Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). 29 июля 1958 года ведомство было создано. Сегодня оно относится к федеральному правительству Соединенных Штатов и подчиняется непосредственно вице-президенту США. Отвечает за гражданскую космическую программу страны, а также за научные исследования воздушного и космического пространств и научно-технологические исследования в области авиации, воздухоплавания и космонавтики.

Неофициальный праздник - День апельсиновых сосулек.

Именины у Иоанна, Сергия, Виктора, Параскевы, Александры, Клавдии и Никиты.

3 апреля

В среду - Всемирный день вечеринки или Всемирный день пати, также известный как P-Day. Несмотря на веселый характер праздника, он был учрежден с серьезными намерениями. Дело в том, что идея организовать День пати пришла из фантастического романа «Полет» американской писательницы Ванны Бонта. Повествование книги заканчивается обратным отсчетом до 3 апреля 2000 года, когда во всем мире должен пройти массовый праздник, объединяющий человечество. Этот роман вышел в свет в 1995 году, а уже 3 апреля 1996 года в США прошел первый День вечеринок под девизом «Вечеринка – это противоположность войны».

3 апреля 1829 года англичанин Джеймс Каррингтон получил патент на машину, перемалывающую кофейные зерна, - кофемолку.

3 апреля 1860 года в США открылась первая в мире регулярная трансконтинентальная почтовая служба «Пони-экспресс». Ее курьеры перевозили почту общим весом до 75 килограмм. Они были снаряжены двумя револьверами «Кольт», охотничьим ножом и седельной сумкой, на каждом краю которой находилось по карману, где и содержался почтовый груз. Карманы запирались на замок, ключи хранились в начале и в конце маршрута. В службу набирались молодые люди, способные крепко держаться в седле и готовые рисковать жизнью за 100 долларов в месяц: в пересчете на сегодняшние деньги эта сумма соответствует примерно 2 500 долларам. Стоило почтовое отправление 10 долларов за унцию (31 грамм). 26 октября 1860 года было объявлено о прекращении существования компании, которая стала нарицательной из-за девиза «Почта должна быть доставлена любой ценой».

3 апреля 1879 София была провозглашена столицей Болгарии.

В 1933 году советский хирург Юрий Вороной провел в Херсоне первую в мире операцию по пересадке почки.

В 1948 году президент США Гарри Трумэн утвердил План Маршалла – по спасению экономики послевоенной Германии. СССР от участия в проекте отказался.

В 1955 году в Париже по инициативе журнала «L’Équipe» представители восьми стран договорились об учреждении Кубка европейских чемпионов для футбольных команд.

3 апреля 1973 года компания IBM официально представила свою разработку UPC – один из самых распространенных линейных символик штрихового кода. С тех пор эта дата и считается Днем рождения штрих-кода, а его родителями принято считать Бернарда Силвера и Норманна Джозефа Вудленда. Первым товаром, который был продан по штрих-коду, была жевательная резинка. Это историческое событие произошло 26 июня 1974 года в одном из супермаркетов города Трой штата Огайо. Кстати, одна из этих упаковок жвачки теперь храниться в Смитсоновском музее американской истории.

Еще 3 апреля считается Днем рождения «мобилки». В этот день в 1973 году инженер компании Motorola Мартин Купер совершил первый в мире звонок по мобильному телефону - Motorola DynaTAC 8000Х - знакомому в конкурирующую компанию Bell Laboratories. Ранее такие телефоны использовались лишь в автомобилях для спецсвязи. Новый аппарат весил чуть меньше килограмма и был настоящим технологическим прорывом. Дальнейшие события развивались стремительно. Опытные образцы мобильного телефона сразу стали коммерческими и вышли на рынок, пользуясь невероятным успехом, несмотря на огромную цену - свыше 3500 долларов.

В 1987 году в здании штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения был введен запрет на курение.

Неофициальные праздники - День придумывания хороших примет и Всемирный день вечеринок.

Именины у Иакова, Кирилла, Фомы и Владимира.

4 апреля

В четверг - День веб-мастера. Дата выбрана неслучайно: сочетание цифр 4.04 напоминают по своему написанию ошибку 404 - «Страница не найдена», имеющую прямое отношение к работе веб-мастеров. К тому же эта дата совпадает с Международным днем интернета.

4 апреля - Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием. Он был учрежден в 2005 году Генеральной ассамблеей ООН. Казалось бы, в век высоких технологий мины навсегда ушли в тень более высокоточного оружия. Но, как показывает опыт последних лет, мины все еще остаются грозной силой и даже получили дополнительный импульс к развитию за счет внедрения новейших высокотехнологичных разработок.

Еще в четверг - Всемирный день крысы. Идея учреждения этого праздника принадлежит американским крысоводам. Дата выбрана неслучайно – 4 апреля начал работать ratlist – самый старый интернет ресурс, посвященный декоративным крысам. Кстати, ученые часто сравнивают крысу с человеком – наши геномы схожи на 95%. Недавно было доказано, что помимо писка крысы общаются между собой с помощью ультразвуковых сигналов, неслышных человеческому уху, которых, как выяснилось, насчитывается десятки тысяч, что говорит о богатом словарном запасе этих животным. А еще крысы способны сочувствовать…

В 1785 году английский изобретатель Эдмунд Картрайт получил патент на механический ткацкий станок с ножным приводом.

4 апреля 1856 года начались приключения самой редкой из когда-либо напечатанных марок – марки колонии Британская Гвиана, сегодня – Кооперативная Республика Гайана. Этот раритет был кустарно изготовлен в типографии в единственном экземпляре из-за опоздания корабля из Лондона, который привозил почтовые принадлежности для колоний. В 1873 году 12-летний школьник нашел в отцовском доме конверт с этой маркой, за 6 шиллингов он продал ее соседу-филателисту. Спустя пять лет марка оказалась в Европе, где после ряда перепродаж в 1980 году была приобретена за 935 тысяч долларов Джоном Дюпоном - представителем одного из богатейших промышленных кланов Америки. В 1997 году Дюпона осудили на 30 лет за убийство олимпийского чемпиона по вольной борьбе Дэйва Шульца. Он умер в тюрьме в 2010 году. А в марте 2014 года наиредчайшая почтовая марка была выставлена на торгах «Sothebys» в Нью-Йорке на аукционе в рамках распродажи состояния Дюпона. Номиналом в 1 цент она была продана за 9,5 миллиона долларов, став самой дорогой почтовой маркой в мире. Дизайнер и владелец обувной фирмы Стюарт Вайцман купил ее по телефону буквально в первые минуты начала торгов.

В 1919 году в Италии была открыта пассажирская авиалиния Рим - Неаполь на дирижаблях.

В 1934 году отражающая повязка «Кошачий глаз» впервые былда использована на дорогах Великобритании.

4 апреля 1932 года американский биохимик Чарльз Глен Кинг впервые выделил витамин «С».

В 1949 году Совет Министров СССР выдал постановление о глушении «антисоветских» радиостанций – об «усилении информационной изоляции».

4 апреля 1949 года в Вашингтоне правительствами 12 европейских и североамериканских государств был подписан Североатлантический договор, что стало датой создания НАТО. Изначально членами Организации Североатлантического альянса стали США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Португалия, Дания, Норвегия, Бельгия, Голландия, Люксембург, Исландия. Высший руководящий орган НАТО - Североатлантический совет, чисто военными вопросами занимается Комитет военного планирования. Официальные языки НАТО – английский и французский, а штаб-квартира НАТО расположена в Брюсселе. В настоящее время членами НАТО являются 29 стран.

В 1983 году состоялся первый полет американского космического челнока «Челленджер».

Неофициальные праздники - День путешествия снега к морю и День настройщиков фортепиано.

Именины у Василия, Исаакия, Дарьи и Василисы.

5 апреля

В пятницу - Международный день супа. История этого блюда настолько же стара, как и история кулинарии. Слово «суп» произошло от французского «soupe», а оно – от латинского «suppa», что в переводе – хлеб, размоченный в отваре или бульоне. В национальной кухне любой страны существуют рецепты супов. Их готовят как летом, так и в зимний период. Супы помогают насытиться и восстановить силы, повысить тонус. А врачи уверены в полезности супов во время болезни. По мнению медиков, супы благотворно влияют на пищеварительную систему организма, стимулируя выработку ферментов и желудочного сока, являются профилактикой сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных и даже онкологических заболеваний.

5 апреля 1722 года экспедиция адмирала Якоба Роггевена, отправленная голландской Вест-Индской компанией в августе 1721 года на поиски гипотетического Южного материка, открыла небольшую уединенную гористую землю. Это произошло в первый день христианской Пасхи. Остров, естественно, в честь праздника и назвали. Сегодня остров Пасхи - территория Чили. Местное название острова - Рапа-Нуи. В художественной литературе встречается также название Вайгу. Наряду с архипелагом Тристан-да-Кунья является самым удаленным населенным островом в мире. Расстояние до континентального побережья Чили составляет 3703 км, до острова Питкэрн, ближайшего населенного пункта, - 1819 км.

В 1792 году Джордж Вашингтон применил первое президентское вето в истории США.

В 1815 году началось извержение вулкана Тамбора на острове Сумбава в Индонезии, продолжавшееся неделю. Это - одно из крупнейших извержений вулканов в истории человечества. Объем лавы и пепла достиг 180 кубических километров. Погибли 92 тысячи человек.

5 апреля 1955 года после более 50 лет выдающейся политической карьеры сэр Уинстон Черчилль подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Это был окончательный его уход и из большой политики. В 1964 году он в последний раз присутствовал на заседании палаты общин. Черчилль вошел в историю Великобритании как самый яркий английский политик 20 века, находившийся у власти в течение правления шести монархов – начиная с королевы Виктории и до ее праправнучки Елизаветы II. Он холодно относился к политике СССР. После капитуляции Германии во Второй мировой войне заявил: «По моему мнению, коммунистическая угроза заняла место бывшего врага». Именно Черчиллю принадлежит знаменитая фраза «железный занавес». В период 1945-1950 годов он был вынужден уйти в отставку с поста премьер-министра в связи с поражением его партии на выборах, но остался в нижней палате парламента. Возглавляя оппозицию, он продолжал бороться с «советской угрозой» и выступал за объединение послевоенной Европы. В 1951 году Черчилль вновь стал премьер-министром, в возрасте 77 лет. Кстати, Черчилль в 1953 году стал Нобелевским лауреатом в области литературы. Он умер 24 января 1965 года от инсульта. Было решено организовать государственные похороны. Этой чести за всю историю Великобритании до Черчилля были удостоены лишь десять людей, не являвшихся членами королевской фамилии, среди них - физик Исаак Ньютон, адмирал Нельсон, герцог Веллингтон, политик Гладстон. Похороны Черчилля стали крупнейшими по масштабу государственными похоронами за всю историю Великобритании.

В 1970 году по решению руководства СССР останки Адольфа Гитлера и Евы Браун были эксгумированы и уничтожены в 11 км от Магдебурга путем кремации.

В 1978 году заместитель генсека ООН и Чрезвычайный и Полномочный посол СССР в ООН Аркадий Шевченко попросил политического убежища в США.

Неофициальные праздники - День звона бубенцов на кошачьих ошейниках и День талой воды.

Именины у Лидии, Никона, Василия, Ильи, Алексея, Сергея и Варвары.

6 апреля

В субботу - Международный день спорта. Он был учрежден в 2013 году Генассамблеей ООН. По замыслу учредителей, Международный день спорта должен стать удачным дополнением Международному Олимпийскому дню, отмечаемому ежегодно 23 июня. В День спорта жители разных стран принимают участие в спортивных состязаниях, начиная с 10-километровых забегов и марафонов и заканчивая групповыми спортивными играми, велосипедными гонками.

Символично, что 6 апреля - Всемирный день настольного тенниса. Впервые он отмечался в 2015 году. Инициатором учреждения этой спортивной даты выступила Международная Федерация настольного тенниса (ITTF) для популяризации данного вида спорта. А проведение праздника именно 6 апреля было приурочено к Международному дню спорта. С 1988 года настольный теннис является олимпийским видом спорта. По данным ITTF, профессионально им занимаются на всех континентах – 218 стран являются членами Федерации. Особой популярностью настольный теннис пользуется в Азии, где проживает около 4 миллиардов человек.

6 апреля 1896 года состоялись Первые летние Олимпийские игры. История следующая: 23 июня 1894 года Международный атлетический конгресс одобрил предложение Пьера де Кубертена возродить традицию древнегреческих олимпиад. И уже через два года состоялись Игры I Олимпиады, так они официально назыывались. В них принял участие 241 спортсмен, причем исключительно мужчины, из 14 стран: Австралии, Австрии, Венгрии (хотя Австрия и Венгрия тогда были одним государством - Австро-Венгрией, но спортсмены решили выступать самостоятельными командами), Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Италии, США, Франции, Чили, Швейцарии и Швеции. Ввиду отсутствия необходимых средств команда Российской империи в соревнованиях участия не принимала. Правда, один представитель все-таки прибыл в Афины. Это был киевлянин Николай Риттер. Он подал заявку на участие в соревнованиях по борьбе и стрелковому спорту, но потом отказался от нее. В программу первых Игр вошли 9 видов спорта – классическая греко-римская борьба, велогонки, гимнастика, легкая атлетика, плавание, пулевая стрельба, теннис, тяжелая атлетика и фехтование. Особое место в Олимпиаде отводилось марафонскому бегу, который предложил внести в программу французский историк Мишель Бреаль в память о знаменитом греческом бегуне Фиддипии, возвестившем афинянам победу в войне с персидским царем Дарием. В соревновании приняли участие 46 бегунов. Первым к финишу пришел нищий пастух из греческого поселка Марузы – Спиридон Луис. В общекомандном неофициальном зачете, говоря современным языком, лучше других выступили спортсмены Греции, завоевавшие наибольшее количество медалей – 46, и США, взявшие больше всех золотых медалей – 11. После успеха I Олимпийских игр их решено было проводить регулярно каждые четыре года, в високосный год.

В 1938 году ученый-химик Рой Планкетт открыл политетрафторэтилен, или тефлон.

Неофициальные праздники - День весенних улыбок и День летающих фантазий.

Именины у Артемия, Владимира, Захария, Мартина, Петра, Степана и Якова.

7 апреля

В воскресенье - Всемирный день здоровья, он отмечается ежегодно в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения (WHO). За время, прошедшее с того исторического момента, членами ВОЗ стали 194 государства мира.

7 апреля - Международный день памяти о геноциде в Руанде. Он учрежден Генеральной ассамблеей ООН 23 декабря 2003 года. События, которым посвящена международная дата, произошли в Руанде в 1994 году, когда временное правительство, пришедшее к власти в результате военного переворота, начало уничтожать людей, которых сочло своими врагами - как по политическим признакам, так и по этническим. Число убитых за сто дней составило, по разным данным, от полумиллиона до миллиона человек.

7 апреля 1795 года Национальным Конвентом Франции был принят закон о введении Метрической системы мер, который в том числе определил и единицы длины - метр и массы - килограмм. Позднее были изготовлены платиновые прототипы метра и килограмма. В 1799 году оба прототипа были утверждены и переданы на хранение в Национальный архив Франции.

7 апреля 1826 года, в день рождения великого Рафаэля, по проекту известного архитектора Лео фон Кленце и по приказу только что взошедшего на престол короля Людвига I Баварского, в Мюнхене было заложено здание пинакотеки – какртинная галерея. Здесь не были представлены ни графика, ни скульптура, ни прикладное искусство, в отличие от большинства известных художественных сегодняшних музеев, а только живопись.

7 апреля 1827 года английский фармацевт Джон Уокер продал адвокату Никсону первые спички своего производства, какими мы их знаем и на сегодня. Они состояли из смеси бертолетовой соли, белого фосфора и клея. Уокер придумал спички, как это часто бывает с изобретателями, совершенно случайно. В 1826 году он, поскольку являлся фармацевтом, смешивал химикаты с помощью палки. На конце этой палки образовалась засохшая капля. Чтобы убрать ее, он чиркнул палкой по полу. Вспыхнул огонь!

В 1927 году американский ученый Герберт Айвс провел первое публичное телевизионное вещание на большое расстояние - из Нью-Джерси в Нью-Йорк, передав через сети изображение тогдашнего министра торговли Герберта Гувера, будущего президента США.

Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы - светлый христианский праздник. Его название - Благовещение - передает главный смысл связанного с ним события: возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Христа. Этот праздник относится к двунадесятым праздникам.

Неофициальные праздники - День легкого пива, День Подвига и День косметолога.

Именины у Тихона.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная