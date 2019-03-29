В порту возле Стамбула заблокировано судно с украинскими моряками на борту

Моряки ограничены в передвижении из-за судебного спора между владельцем судна и фрахтовщиком.

В порту Гебзе возле Стамбула (Турция) заблокировано судно Urgence с двумя украинскими моряками на борту.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман.

«Моряки стали заложниками судебного спора между владельцем судна и фрахтовщиком. Фактически, судно находится здесь, в порту, с 7 марта. Мы узнали об этой ситуации от наших моряков-граждан Украины 22 марта, что есть проблемы с питанием, питьевой водой. Поэтому сразу связались с портом, с агентами, и фактически в тот же день было доставлено все необходимое для того, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность», - отметил Гаман.

Читайте такжеСпасенные в Турции украинские моряки возвращаются в Украину (видео)

«В целом количество членов экипажа шесть человек. Двое из них - граждане Украины, остальные - это граждане Азербайджана и Турции», - добавил он.

«Моряки не могут сойти на берег только потому, что может быть угроза безопасности в порту (для судна). Нельзя сейчас оставлять судно без экипажа. Зато, в случае необходимости, в сопровождении агентов, определенное количество экипажа может сходить на берег. Есть такая договоренность с руководством порта», - проинформировал Гаман.

Он также отметил, что установлен фактический владелец судна, поскольку сначала владельцем была одна компания, а потом судно было продано другой.

«На сегодняшний день спор продолжается. Судовладелец готов идти на решение полюбовно с фрахтовщиком. Пообещал, что в ближайшее время этот вопрос будет решен. Кроме того, с 27 марта судно посетили представители судебных органов, прокуратуры, руководства порта и обязали фрахтовщика провести разгрузку судна в течение 10 дней, после этого наши граждане фактически будут иметь возможность сойти на берег и быть свободными», - сказал консул.

Также он сообщил, что судовладелец готов выплатить определенную задолженность по зарплате, но «все зависит от решения формального судебного спора».

Генконсул выразил надежду, что ситуация разрешится положительно для украинских граждан.

Ранее УНИАН сообщал, что в Греции сняты обвинения с двух украинских моряков - членов экипажа судна Андромеда, которых арестовали в 2017 году по подозрению в контрабанде взрывчатки.