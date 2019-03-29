Перевод часов в Украине: когда переводить часы на летнее время в 2019 году

Перевести стрелки часов на час вперед необходимо в ночь с 30 на 31 марта в 3 часа утра.

Уже в это воскресенье, в ночь перед выборами в Украине состоится переход на летнее время.

Перевести стрелки часов на час вперед необходимо в ночь с 30 на 31 марта в 3 часа утра. Таким образом, проснуться украинцам в этот день придется на час раньше.

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Перевод времени на летнее - 2019 осуществляют согласно постанoвлению Кaбинета министров Украины oт 13 мая 1996г № 509. "О порядке иcчисления времени нa территории Украины".

Переход пройдет по всей стране, кроме аннексированного Крыма и некоторых районов Луганской и Донецкой областей.

На летнее время вместе с Украиной перейдут более 70 стран. Исключение составляют Исландия, Россия и Беларусь.

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При этом Депутаты Европейского парламента проголосовали за отмену практики перевода часов с 2021 года. Решение еще не окончательное и подлежит обсуждению. Но согласно опросам, подавляющее число жителей Европы (84 процента респондентов) выступают за отмену перевода часов. Возможно, что и Украина вслед за ЕС откажется от перевода часов.

"Экономическое обоснование ежегодного перехода на "летнее" время и информация об уменьшении потребления электроэнергии при переходе на "летнее" время отсутствуют", - отмечают в Минэкономразвития.

Обратно же переход на зимнее время в 2019 году состоится в 4 утра 27 октября. Время нужно будет выставить на час назад.