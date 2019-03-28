Оккупанты задержали еще троих крымских татар (фото)

Двое из задержанных - стримеры "Крымской солидарности", третий занимался организацией передач политзаключенным в СИЗО.

В российском Ростове-на-Дону задержали троих крымских татар.

Как сообщает в Facebook общественное движение "Крымская солидарность", "только что следствие сообщило о задержании еще троих крымских татар, активистов, в Ростове-на-Дону. Осман Арифмеметов и Ремзи Бекиров - гражданские журналисты, стримеры "Крымской солидарности". Владлен Абдулкадыров занимался организацией передач политзаключенным в СИЗО".

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"В их домах вчера был произведён обыск в их отсутствие", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, утром 27 марта в оккупированном Крыму проводились обыски по меньшей мере в 25 домах крымских татар. Людей задержали и отвезли в управление ФСБ в оккупированном Симферополе.

Местонахождение четверых татар, в домах которых проводились обыски, по состоянию на 27 марта было неизвестно. Силовики разыскивали их.

В пресс-службе ФСБ РФ заявили, что обыски проводятся по месту жительства якобы сторонников запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

Оккупанты заявили о задержании 20 человек. Против них возбуждены дела по ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). Суд во временно оккупированном Крыму постановил арестовать 9 задержанных крымских татар.