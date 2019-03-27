Репрессии в Крыму: "суд" взял под стражу пятерых крымских татар - Денисова

Тофика Абдулгазиева, Рустема Сейтхалилова, Акима Бекирова, Сейтвела Сейтнабдиева и Фархата Базарова арестовали до 15 мая.

Подконтрольный Кремлю суд Крыма взял под стражу пятерых задержанных сегодня во время обысков крымских татар.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

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«В Киевском районном суде города Симферополь начались судебные заседания по избранию меры пресечения задержанным сегодня крымским татарам. Есть уже первые решения так называемого суда: Тофика Абдулгазиева и Рустема Сейтхалилова арестовали до 15 мая 2019 года», - написала Денисова.

В дальнейшем она опубликовала новое сообщение о завершении судебных заседаний по избранию меры пресечения Акиму Бекирову, Сейтвели Сейтнабдиеву и Фархаду Базарову.

«Так называемый суд вынес решение об удерживании крымских татар под стражей до 15 мая», - сообщила омбудсмен.

Она отметила также, что, по предварительным данным, сегодня будет рассмотрено 12 ходатайств.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 марта, утром в оккупированном Крыму проводились обыски по меньшей мере в 25 домах крымских татар, 16 человек задержали и отвезли в управление ФСБ в оккупированном Симферополе.

В пресс-службе ФСБ РФ заявили, что обыски проводятся по месту жительства якобы сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Российские силовики сообщили о задержании 20 человек.