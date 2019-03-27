К задержанным после обысков крымским татарам допустили адвокатов - журналист

На данный момент после обысков задержано 20 крымских татар.

К задержанным в оккупированном Крыму после обысков крымским татарам допустили адвокатов.

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Как сообщает журналист Антон Наумлюк на своей в Facebook, 20 задержанных крымских татар доставили в управление ФСБ в Симферополе, и к ним допустили адвокатов, которых не пускали во время обыска.

Он также назвал имена задержанных: Шабан Умеров, Рустем Сейтхалилов, Риза Изетов, Фарид Базаров, Джемиль Гафаров, Сейран Муртаза, Алим Каримов, Тофик Абдулгазиев, Билял Адилов, Меджит Абдурахманов, Рустем Шейхалиев, Сейтвели Сейтабдиев, Яшар Муединов, Изет Абдулаев, Асан Яников, Энвер Аметов, Руслан Сулейманов, Аким Бекиров, Эрфан Осман, Сервет Газиев.

По данным журналиста, местонахождение еще четверых крымских татар Эдема Яячикова, Владлена Абдулкадырова, Османа Арифмеметова и Ремзи Бекирова, в домах которых проходили обыски, неизвестно. Поэтому силовики продолжают их искать, проверяя на дорогах машины и, организовав паспортный контроль.

Наумлюк отметил, что Ремзи Бекирова, Шабана Умерова, Ризу Изетова, Фарида Базарова, Руслана Сулейманова подозревают в организации запрещенной в России "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", остальных - в участии в этой же организации.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 марта, с утра в оккупированном Крыму проводились обыски по меньшей мере в 25 домах крымских татар, 20 человек задержали и отвезли в управление ФСБ в оккупированном Симферополе.