Во время обысков в Симферополе российские силовики уже задержали 10 крымских татар - Денисова

Сейчас обыски продолжаются, и количество задержанных может увеличиться.

Во время обысков во временно оккупированном Симферополе российские силовики уже задержали не менее 10 крымских татар.

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Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook. "По предварительной информации, так называемыми правоохранительными органами в Симферополе уже задержаны 10 человек. Обыски продолжаются, и количество задержанных может увеличиться", - написала она.

Омбудсмен также отметила, что список задержанных был объявлен силовикам заранее.

В свою очередь активисты "Крымской солидарности" отмечают, что в некоторых случаях найденная во время обыск запрещенная литература была подброшена. Кроме того, отмечается, что в большинстве случаев фото и видеофиксация обысков российскими правоохранителями не проводилась.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 марта, с утра в оккупированном Крыму происходят обыски как минимум в 25 домах крымских татар, несколько человек уже задержали и отвезли в управление ФСБ в оккупированном Симферополе.

В пресс-службе ФСБ РФ заявили, что обыски проводятся в рамках возбужденных уголовных дел по месту жительства якобы сторонников запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".