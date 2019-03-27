Правительство утвердило количество весенних призывников в Украине
Кабинет министров Украины утвердил численность граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу в апреле - июне 2019 года.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение принято на сегодняшнем заседании правительства.
Этим документом также утвержден объем расходов для проведения призыва.
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Как сообщают в Министерстве обороны, согласно распоряжению "Об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объема расходов для проведения призыва в апреле - июне 2019", в апреле - июне в Вооруженные силы и другие воинские формирования Украины для прохождения срочной военной службы будут направлены 18 тыс. 752 человека.
Из них в ВСУ - 9 тыс. человек, Государственную специальную службу транспорта - 600 человек, Государственную пограничную службу - 4 тыс. человек, Национальную гвардию Украины - 5 тыс. 152 человека.