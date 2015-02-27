Гражданство Венгрии получили около 94 тыс. жителей Закарпатья
10:46, 27 февраля 2015Общество
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Почти 94 тыс. жителей Закарпатья получили гражданство Венгрии по упрощенной процедуре.
Жители Закарпатья получают венгерские паспорта / eastbook.eu
Об этом заявил государственный секретарь Венгрии, ответственный за национальную политику в венгерском правительстве Арпад Янош Потапи, сообщает Мукачево.net.
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По его оценкам, по данной процедуре Венгрия получила 670 тыс. новых граждан. А всего таких заявлений подали более 710 тыс. иностранцев.
"66% новых граждан Венгрии - из Трансильвании, 17% - из Воеводины, 14% - из Закарпатья", - сообщил Арпад Янош Потапи.
Поддержкой зарубежных венгров занимается фонд Габора Бетлена, который действует и на Закарпатье. На его деятельность в 2015 году в бюджете Венгрии предусмотрели 17,5 млрд форинтов.
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