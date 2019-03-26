Учителями назначают родственников, остальных - выбрасывают: какую катастрофу потянула за собой реформа образования (видео)

Журналисты решили пообщаться с людьми, которые решают судьбу кандидатов на замещение должности директора школы.

Беспорядок в Украине происходит не только в политике или в армии. Все сферы жизни пронизаны безответственностью. Успешная в кавычках образовательная реформа - не исключение. Ведь в школах сейчас творится настоящий беспредел.

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Учителями назначают родственников и бездарей, а хороших учителей выставляют недалекими и выбрасывают на улицы. О катастрофе в системе образования, рассказали в программе "Гроші".

Буллинг, торговля наркотиками, отравления из-за плохого питания. Все это может стать головной болью директора современной украинской школы. Но перед тем, как взять ответственность за несколько тысяч детских душ, директор должен пройти конкурс на замещение вакантной должности. С 2015 года директоров украинских школ выбирают. Но, если вы думаете, что такие выборы гарантия, вы ошибаетесь.

Журналисты решили пообщаться с людьми, которые решают судьбу кандидатов. 5 февраля конкурсная комиссия выбирала руководителей двух киевских школ. Финальный результат состоял из выводов психологического теста. На конкурсе по замещению должности школы номер 300 победила Алла Кучер. За ее кандидатуру проголосовали 4 из 16 членов конкурсной комиссии, плюс 11 балов за психологическое тестирование.

В конкурсе на замещения вакансии директора школы номер 306 победил Евгений Нелин. За его презентацию отдали голоса 9 членов комиссии из 16, плюс 12 баллов за психологию.

Казалось бы, в первом случае, нужно поискать более сильного претендента. Во втором, утвердить победителя. Все логично. Если вы так думаете, вы думаете не как чиновник...