В Минобразования прокомментировали первое решение суда по буллингу в школе

По словам министра образования, решением суда оштрафованы родителей ребенка, который подвергал травле сверстника.

Сегодня в Украине уже есть первое решение суда по буллингу - на родителей ребенка, который травил сверстника, наложен штраф в размере 850 грн.

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Об этом сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич во время симпозиума по вопросам профессионального развития учителей, сообщает пресс-служба Минобразования.

"На родителей ребенка, который подвергал травле сверстника, наложен штраф в размере 850 грн. Как вы видите, механизм уже начал работать, поэтому я прошу руководителей управлений образования еще раз обратить внимание директоров школ и родительской общественности на новые механизмы противодействия буллингу, проследить, чтобы в каждом учреждении на видном месте были размещены телефоны горячих линий, куда ребенок может позвонить и рассказать о травле", - сказала Гриневич.

Она добавила, что в этом году выйдет онлайн-курс по противодействию травле в школах, разработанный МОН совместно с онлайн-платформой Prometheus.

«Я прошу руководителей институтов последипломного образования следить за выходом этого курса, и как только он будет размещен, включить его как часть повышения квалификации учителей. Ведь только наказанием мы никогда не сможем эффективно противодействовать травле. Наши педагоги должны получить инструменты и практические навыки по разрешению конфликтов ненасильственным путем, знать, как научить этому детей», - пояснила министр.

В Минобразования напомнили, что, если ребенок стал свидетелем буллинга в учебном заведении, прежде всего, он может рассказать об этом родителям, учителю, психологу или непосредственно директору. Кроме этого, ребенок может обратиться на горячую линию ОО «Ла Страда - Украина» по противодействию насилию в семье или по защите прав детей; в социальную службу по вопросам семьи, детей и молодежи; Национальную полицию Украины; Центр предоставления бесплатной правовой помощи.

Все контактные номера должны быть размещены на информационной доске, а также на сайте учебного заведения.

Если педагог или другой работник учебного заведения стал свидетелем буллинга, он должен сообщить руководителю учреждения, независимо от того, пожаловалась ему жертва буллинга или нет. После получения обращения ребенка, соответствующее лицо или орган информирует руководителя учреждения образования в письменной форме о случае буллинга.

Руководитель учреждения рассматривает такое обращение и выясняет все обстоятельства травли. В дальнейшем он созывает комиссию по рассмотрению случаев буллинга и определяет дальнейшие действия. Если комиссия признала, что это был буллинг, а не одноразовый конфликт, то глава учреждения обязан уведомить уполномоченные подразделения органов Национальной полиции Украины и Службу по делам детей.

В состав такой комиссии могут входить педагоги, психолог, социальный педагог, родители пострадавшего и «буллера», руководитель учреждения и другие заинтересованные лица.

В случае, если комиссия не квалифицирует случай как буллинг, а пострадавший не согласен с этим, то он может сразу обратиться в органы Национальной полиции Украины.

Но при любом решении комиссии руководитель учреждения обеспечивает психологическую поддержку всем участникам случая травли.

Такой механизм действует не только для защиты детей от травли, но и для противодействия буллингу над всеми участниками образовательного процесса - также педагогами и родителями.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу (травле)» (регистрационный номер 8584), которым определены типичные признаки буллинга и предусмотрены штрафы за травлю.

Штрафы за буллинг составляют от 50 до 100 необлагаемых минимумов, то есть от 850 до 1700 грн или от 20 до 40 часов общественных работ.

Если буллинг совершен группой лиц или повторно в течение года после наложения административного взыскания, штраф будет больше - от 100 до 200 минимумов (1700-3400 грн) или общественные работы на срок от 40 до 60 часов.

Несообщение руководителем учебного заведения уполномоченным подразделениям органов Национальной полиции Украины о случаях буллинга участника образовательного процесса влечет за собой наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до месяца с отчислением до 20% заработка.