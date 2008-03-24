Вандалы «украсили» Ивано-Франковск матерными словами и трезубом на виселице

В Ивано-Франковске неизвестные ночью расписали краской все стены здания областной организации Конгресса украинских националистов.

Об этом сегодня сообщил корреспонденту УНИАН руководитель молодежной референтуры Ивано-Франковской областной организации КУН Василий ПОПОВИЧ.

По его словам, на стенах, кроме нецензурных высказываний, были и такие: «Фашизм не пройдет», «Нет - фашизму» и символика нацистов. А на входных дверях нарисовали виселицу с трезубом в петле.

В.Попович также сообщил, что похищены флаги, которые были на флагштоке здания: государственный и красно-черный Конгресса украинских националистов.

В.Попович выразил удивление цинизмом вандалов, поскольку здание находится вблизи железнодорожного вокзала, где много милиционеров. По его словам КУНовцы об акте вандализма сообщили стражам порядка.

Как передает корреспондент УНИАН, подобные надписи были сделаны и на стенах других помещений. В частности, на помещении Ивано-Франковской станицы «Пласт» (украинская скаутская организация) было написано «Логово фашистов», «Украинцы против расизма», нарисована фашистская символика и другое.