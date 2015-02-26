В Мариуполе слышны мощные взрывы: на окраине города происходит утилизация снарядов
13:02, 26 февраля 2015Общество
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Работы по утилизации будут продолжаться в течение двух часов.
REUTERS
Сейчас на восточной окраине Мариуполя происходит утилизация неразорвавшихся снарядов путем подрыва их на местности.
Об этом сообщает "Оборона Мариуполя" на своей странице в Facebook.
Взрывы мощные и слышны практически по всему городу.
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"Данные действия являются плановыми. Просьба к горожанам сохранять спокойствие. В течении следующих двух часов работы будут продолжаться. Ожидается еще около 5 взрывов", - говорится в сообщении.
Ситуация вокруг города на данный момент спокойная. Ночью и утром, по состоянию на 11.20 обстрелов позиций сил АТО не зафиксировано.
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