В Мариуполе слышны мощные взрывы: на окраине города происходит утилизация снарядов

Сейчас на восточной окраине Мариуполя происходит утилизация неразорвавшихся снарядов путем подрыва их на местности.

Об этом сообщает "Оборона Мариуполя" на своей странице в Facebook.

Взрывы мощные и слышны практически по всему городу.

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"Данные действия являются плановыми. Просьба к горожанам сохранять спокойствие. В течении следующих двух часов работы будут продолжаться. Ожидается еще около 5 взрывов", - говорится в сообщении.

Ситуация вокруг города на данный момент спокойная. Ночью и утром, по состоянию на 11.20 обстрелов позиций сил АТО не зафиксировано.