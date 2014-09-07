На окраинах Мариуполя раздаются выстрелы: ночь снова может быть беспокойной

Именно из-за последних событий в Мариуполе еще больше уверились, что перемирие очень хрупкое. И события, которые будут развиваться в ближайшие не то, что дни, а часы, - предсказать просто невозможно. сообщает ТСН.

Уже вечером в воскресенье были слышны выстрелы артиллерии на восточном и северном блокпостах.

Жители портового Мариуполя имеют большие сомнения, что объявленное прекращение огня приведет к миру. Потому что именно мариупольцы ощутили на себе мощнейший артиллерийский обстрел еще вчера. Около полуночи окраину буквально накрыли "Градом". Горожане ожидают новой атаки боевиков.

На восточном блокпосту на окраине Мариуполя боевики прекратили огонь в пятницу, 5 сентября, около 16:00. Однако уже в ночь с субботы на воскресенье снова началась стрельба. Повреждены несколько домов. Снаряды попали в станцию скорой помощи. Разбили мотель. Одна женщина погибла. Поля вокруг блокпоста черные.

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Бомбили вдоль трассы Мариуполь-Новоазовск, со стороны села Широкино, за которым разсположены позиции пророссийских сил и, вероятно, с участием российской армии. Снаряды разрывались прямо перед спальным кварталом.

Все началось после 21:00 субботы. Неожиданно на окраине города стали слышны сильные взрывы, от которых содрогались окна даже в центре города. Насчитали по меньшей мере 16 атак "Градом". Кроме того, без остановки работала тяжелая артиллерия.