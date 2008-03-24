Водолазы добрались до затонувшего «Нафтогаза-67» и ищут людей

Водолазы начали обследовать помещения украинского судна «Нафтогаз-67», затонувшего в Гонконгском проливе 22 марта.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, на месте происшествия работают спасательные службы Китайской Народной Республики.

В поисково-спасательных работах задействованы 130 спасателей, 20 судов, 1 мощный морской кран и вертолеты.

Водолазами установлено, что из-за сильного течения судно продрейфовало несколько сот метров от места аварии и лежит на почве вверх дном на глубине 37 м. При помощи морского крана судно отбуксировано из судоходного канала на мель и водолазы начали обследование его помещений, в которых могут находиться члены экипажа.

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 23 марта 2008 года №499-р, создана Комиссия по расследованию причин аварии транспортно-буксирного судна «Нафтогаз-67», которую возглавляет министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.

Сегодня планируется вылет Комиссии в КНР.

Ситуация находится под контролем МЧС и Департамента консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, 22 марта неподалеку от района Туэн Мун в Гонконгском проливе произошло столкновение транспортно-буксирного судна «Нафтогаз-67» (флаг Украины, принадлежит ДАО «Чорноморнафтогаз», экипаж - 25 человек, из них 24 гражданина Украины, с 2003 года судно выполняло работы по договорам фрахта в Юго-восточной Азии) с балкером «Яохай» (флаг КНР), в результате чего судно «Нафтогаз-67» затонуло.

Были спасены семь моряка (шесть граждан Украины и 1 гражданин КНР), судьба 18 членов экипажа остается неизвестной.