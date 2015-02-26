Геращенко попросила у Европарламента увеличить помощь переселенцам с Донбасса

Об этом она заявила во время заседания комитета парламентского сотрудничества в Брюсселе, передает 112.ua. Она подчеркнула, что в войне, которую ведут Россия и пророссийские боевики против Украины, больше всего страдают украинские женщины и дети, и именно они нуждаются в более активной и адресной поддержке.

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Также она выступила с инициативой в ближайшее время провести в комитете иностранных дел Европарламента специальную дискуссию относительно нарушения прав женщин и детей, преступлений против них со стороны боевиков, а также предложила европейским депутатам инициировать адресные программы помощи детям, раненым и пострадавшим на войне.