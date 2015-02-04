В Украине появился омбудсмен по переселенцам

Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского омбудсмена, на которое ссылается Крым.Реалии.

Такое решение принято во исполнение рекомендаций ряда международных организаций, среди которых Совет Европы, ОБСЕ.

«Нашей главной целью является обеспечение государственными органами реальной интеграции и адаптации внутренне перемещенных лиц и создание эффективных механизмов для реализации их прав. Следует создать такие условия, когда вынужденные переселенцы смогут в полной мере реализовать свой потенциал на благо тех территориальных общин, к которым они переселились, и государству в целом», – отметила представитель Уполномоченного по вопросам соблюдения прав внутренне перемещенных лиц Жанна Лукьяненко.

Читайте такжеЯценюк хочет достроить готовые на 80% дома для размещения переселенцевКак сообщают в пресс-службе, среди основных направлений деятельности на 2015 год запланировано закрепление на законодательном уровне гарантий реализации прав внутренне перемещенных лиц, мониторинг надлежащей практики применения этого законодательства, а также сотрудничество по этому вопросу с международными организациями, волонтерами и институтами гражданского общества. Также важным участком работы будет социализация внутренне перемещенных лиц по новому месту жительства.

По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, из временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции в другие регионы страны переселены 695 тыс. 649 человек, в том числе из Донецкой, Луганской областей – 675 тыс. 561 человека, а также граждане, переселенные из Автономной Республики Крым и Севастополя – 20 тыс. 88 человек.