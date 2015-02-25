МВД расследует смерть мэра Мелитополя как умышленное убийство

Об этом сообщили в центре общественных связей ГУ МВД в Запорожской области, пишет "Зеркало недели".

Отмечается, что сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1 ст 115 УК Украины "умышленное убийство".

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Кроме этого, по имеющейся информации, Вальтер предсмертной записки не оставил. Милиция ведет расследование, однако детали не сообщаются.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля около 8 утра дежурному Мелитопольского горотдела милиции поступила информация, что мэр Мелитополя найден мертвым в петле в своем доме.

Справка УНИАН. Сергей Вальтер – мэр Мелитополя, который на протяжении последних 2 лет был по решению суда отстранен от исполнения обязанностей городского председателя, в связи с открытием ряда уголовных дел: мэру и ряду его подчиненных инкриминировалось получение денежных средств в качестве взяток от руководителей предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки в г. Мелитополе, на сумму свыше 1,5 млн грн, легализация денежных средств, полученных незаконным путем, служебный подлог и ряд других преступлений, совершенных в составе организованной преступной группы.

На прошлой неделе слушание дела в горсуде Мелитополя вышло на завершающую стадию. Процессуальный прокурор по совокупности преступлений попросил для Вальтера 14 лет лишения свободы, прокуратура также настаивала на конфискации имущества, штрафе и запрете на право занимать административно-хозяйственные должности сроком на 3 года.

Сегодня – 25 февраля в 10.00 должно было состояться очередное заседание суда по делу Вальтера.