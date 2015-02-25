Семьям погибших в результате теракта в Харькове выплатят по 15 тыс. грн
Семьям погибших в результате теракта в Харькове возле Дворца спорта 22 февраля будет оказана материальная помощь в размере 15 тыс. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается на официальном сайте Харьковской ОГА.
Отмечается, что материальная помощь будет оказана четырем семьям, если они обратятся с соответствующими заявлениями.
Кроме этого, по данным ОГА, раненым в результате теракта также будет оказана материальная помощь для дальнейшей реабилитации, при этом сумма не указывается.
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Как сообщал УНИАН, в Харькове 22 февраля возле Дворца спорта во время шествия проукраинских активистов произошел взрыв, в результате которого на месте погибли подполковник милиции Вадим Рыбальченко и общественный активист Игорь Толмачев. В больнице 23 и 24 февраля от ранений скончались 15-летние Даниил Дидык и 18-летний Николай Мельничук.
По состоянию на 25 февраля в больницах Харькова остаются девять пострадавших в результате теракта.
По факту взрыва открыто уголовное производство по ч. 3. ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, который привел к гибели людей). Следствие продолжается.