В больницах Харькова остаются девять пострадавших в результате теракта

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на директора Департамента здравоохранения ХОГА Александра Галацана.

По его данным, состояние пострадавших оценивается как стабильное, всем им оказывается квалифицированная медицинская помощь. «Возможно, что уже сегодня двух человек выпишут», - отметил Галацан.

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Во вторник, 24 февраля, в пресс-службе Харьковского горсовета сообщалось, что в городских медицинских учреждениях Харькова остаются 8 пострадавших в результате теракта.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 22 февраля возле харьковского Дворца спорта во время шествия проукраинских активистов произошел взрыв, в результате которого на месте погибли два человека - подполковник милиции Вадим Рыбальченко и общественный активист Игорь Толмачев. В больнице 23 и 24 февраля от ранений скончались 15-летний Даниил Дидык и 18-летний Николай Мельничук.

По факту взрыва открыто уголовное производство по ч.3. ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший гибель людей). Продолжается следствие.

24 февраля Президент Украины Петр Порошенко наградил Толмачева орденом «За мужество» III степени посмертно.