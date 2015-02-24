Умер предстоятель УАПЦ митрополит Мефодий

Об этом сообщает пресс-служба УАПЦ.

В свою очередь пресс-центр Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) уточняет, что он умер в результате болезни.

«Архиереям, духовенству и верующим Украинской Автокефальной Православной Церкви, а также родным и близким почившего митрополита Мефодия выражаю свое сочувствие. Завершилась земная жизнь владыки, душой он отошел к Престолу Божьему и всем нам, как христианам, надлежит молиться за его упокой. Мы должны искренне просить Господа, чтобы Он упокоил душу новопреставленного митрополита Мефодия в жилищах праведников и простил ему все согрешения вольные и невольные. Благословляю архиереям и духовенству Киевского Патриархата возносить заупокойные молитвы за душу усопшего митрополита», - говорится в соболезновании патриарха УПЦ КП Филарета.

Читайте такжеАрхиерей УАПЦ призывает к единству Львовской, Галицкой и Харьковско-Полтавской епархии

Время и место погребения Владыки, а также дата внеочередного Архиерейского Собора станут известны позже.

Мефодий (в миру-Кудряков Валерий Андреевич) родился 11 марта 1949 года в н. п. Копычинцы (Тернопольская область).

Окончил Московскую духовную семинарию и Московскую духовную академию в Загорске. В 1981 году рукоположен во священника, служил во Львовской и Тернопольской епархиях РПЦ. В 1990 году перешел в УАПЦ. В 1995 году он был пострижен в монашество с наречением именем Мефодий.

14 сентября 2000 года избран Предстоятелем УАПЦ с титулом «митрополита Тернопольского и Подольского».