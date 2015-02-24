В Житомире все школы закрыты на карантин

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, карантин будет действовать по 3 марта.

Также на этот период запрещено проведение культурно-массовых и развлекательных мероприятий для детей.

Читайте такжеВ Винницкой области из-за гриппа умерла 4-летняя девочкаПо информации Житомирского горрайонного управления Главного управления Госсанэпидслужбы в Житомирской области, за семь недель этого года в Житомире зарегистрировано три случая гриппа, а на восьмой неделе (12 -18 февраля) - 227 случаев, в том числе среди взрослых - 67 случаев, среди детей - 160.

Как сообщал УНИАН, ранее в Житомире из-за роста заболеваемости на острые респираторные заболевания с 23 по 28 февраля ввели карантин в части школ и в отдельных классах некоторых школ.